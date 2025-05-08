الدوري الممتاز، ترتيب مجموعة التتويج قبل مباراة الأهلي والمصري

الدوري المصري، يلتقي اليوم الخميس الأهلي مع المصري البورسعيدي في افتتاح مباريات الجولة الخامسة لمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب مجموعة تحديد البطل



1- بيراميدز 47 نقطة

2- الأهلي 46 نقطة

3- الزمالك 40 نقطة

4- المصري البورسعيدي 35 نقطة

5- البنك الأهلي 33 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 30 نقطة

7- فاركو 29 نقطة

8- بتروجيت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة



جدول ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل

مباريات الجولة الخامسة لمجموعة تحديد البطل

الخميس 8 مايو 2025

الأهلي ضد المصري البورسعيدي - 8 مساءً

الجمعة 9 مايو 2025

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك - 5 مساءً

البنك الأهلي ضد بيراميدز - 8 مساءً

فاركو ضد بتروجيت - 8 مساءً

نظام الدوري المصري



ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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