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رياضة

إمام عاشور يسجل هدف الأهلي الرابع في المصري البورسعيدي

الأهلي والمصري، فيتو
الأهلي والمصري، فيتو

أحرز إمام عاشور هدف الأهلي الرابع في مرمى المصري البورسعيدي في الدقيقة 79 من ضربة جزاء لتصبح النتيجة 4-1 للأحمر، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد الشناوي. ‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. ‏

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي. ‏

ويجلس على مقاعد بدلاء النادي الأهلي أمام المصري كل من: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات ومحمد ‏مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا ومصطفى العش.‏

تشكيل المصري أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو.

خط الهجوم: صلاح محسن، حسين فيصل، جون إيبوكا.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد شحاته، أحمد عيد، خالد صبحي، حسن علي، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، ميدو جابر، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف.

 

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