فصل الغاز والتيار الكهربائي عن العقارات المجاورة لحريق الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة والمعنية بفصل التيار الكهربائي، والغاز الطبيعي عن عدة أماكن مجاورة لحريق مقر الشركة القابضة للأدوية بشارع راتب باشا بمنطقة الأزبكية.

وتكافح قوات الحماية المدنية بالقاهرة جهودها للسيطرة على حريق إندلع بالطابق الأول والثاني داخل مقر الشركة القابضة للأدوية بشارع راتب باشا بمنطقة الأزبكية.

حريق داخل الشركة القابضة للأدوية بالازبكية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل مقر الشركة القابضة للأدوية بشارع راتب باشا بدائرة قسم شرطة الأزبكية وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة اخماده.

وبالفحص تبين نشوب حريق داخل الطابق الأول والثانبي بمقر الشركة القابضة للأدوية بالعقار المكون من 12 طابق بشارع راتب باشا بحي الأزبكية.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.