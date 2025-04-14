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حوادث

المشدد 6 سنوات لتاجري مخدرات في الأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة من ذات العيار بمنطقة الأزبكية.

البداية كانت عندما ألقي ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية، وعثر بحوزتهما علي كمية من أقراص الترامادول المخدر والحشيش بلغت 500 جرام وهواتف محمولة وسلاح ناري وذخيرة لذات العيار. 

وتسلمت النيابة العامة تقرير المعمل الكيماوي للمضبوطات وتبين أنها لمخدري الحشيش والترامادول المدرجين بالجدول الاول من قانون مكافحة المخدرات.


بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول  للاتصال بعملائهما والسلاح للدفاع عن تجارتهما  غير المشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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