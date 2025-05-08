الخميس 08 مايو 2025
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حوادث

اللقطات الأولي لحريق نشب داخل الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية (فيديو)

حريق داخل الشركة
حريق داخل الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية

حصلت فيتو على مقطع فيديو يرصد نشوب النيران داخل داخل مقر الشركة القابضة للأدوية بشارع راتب باشا بـ منطقة الأزبكية.

تكافح قوات الحماية المدنية بالقاهرة جهودها للسيطرة على حريق اندلع بالطابق الأول والثاني داخل مقر الشركة القابضة للأدوية بشارع راتب باشا بـ منطقة الأزبكية.


حريق داخل الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل  مقر الشركة  القابضة للأدوية بشارع راتب باشا بدائرة قسم شرطة الأزبكية وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة اخماده.

وبالفحص تبين نشوب حريق داخل الطابق الأول والثاني بمقر  الشركة  القابضة للأدوية بالعقار المكون من 12 طابقا  بشارع راتب باشا بحي الأزبكية.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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