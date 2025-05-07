الأربعاء 07 مايو 2025
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خارج الحدود

مسئول أمريكي: ما توصلنا إليه مع الحوثيين ليس اتفاقا بل هو تفاهم شفهي

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن مسئولا أمريكيا قال: ما توصلنا إليه مع الحوثيين ليس اتفاقا بل هو تفاهم شفهي على وقف الهجمات المتبادلة.

مسئول أمريكي: ما توصلنا إليه مع الحوثيين ليس اتفاقا بل هو تفاهم شفهي

وأضاف المسئول الأمريكي: أن التفاهم مع الحوثيين سيعيد إرساء حرية الملاحة لكننا نعتقد أنهم سيواصلون مهاجمة إسرائيل.
 

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المتحدث باسم الحوثيين: سنواصل استهداف السفن الإسرائيلية

وتابع: سنساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لأي هجوم وهي تمتلك قدرات كبيرة، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي ويتكوف تلقى إشارات الحوثيين وتفاوض معهم عبر الوسيط العُماني.


واستطرد: عملياتنا العسكرية كبدت الحوثيين خسائر كبيرة ونحن أيضا تكبدنا بعض الخسائر وقدرة الحوثيين على شن الهجمات تراجعت بسبب ضرباتنا رغم استهدافهم مطار بن جوريون.

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الحوثيين إسرائيل مطار بن جوريون

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