الخميس 08 مايو 2025
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ثقافة وفنون

MBC مصر تعلن موعد عرض مسلسل "بطن الحوت"

محمد فراج، فيتو
محمد فراج، فيتو

أعلنت قناة MBC مصر موعد عرض مسلسل “بطن الحوت” عبر شاشتها، بطولة محمد فراج وعدد من النجوم.

 

ونشرت القناة بوسترات فردية لأبطال العمل، وكشفت عن انطلاق عرضه ابتداء من يوم 18 مايو الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.

 

أبطال مسلسل بطن الحوت

مسلسل بطن الحوت مكون من 15 حلقة وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.

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مسلسل بطن الحوت أبطال مسلسل بطن الحوت محمد فراج قناة ام بي سي مصر

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