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كلاسيكو الأرض، موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الليجا والقناة الناقلة

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد

الكلاسيكو، يستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض ضمن مواجهات الجولة الـ 35 من الدوري الاسباني يوم الأحد المقبل بعدما ودع برشلونة الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام إنتر 4-3 في مباراة الإياب.

 

وتعد مباراة برشلونة وريال مدريد حاسمة في مسيرة الفريقين في الليجا خاصة أن برشلونة يحتل الصدارة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.

 

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، يوم الأحد المقبل الموافق 11 مايو الجاري، في تمام الساعة الـ 5.15 مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها قنوات بي إن سبورتس الفضائية.

 

وأعلنت شبكة الريليفو الإسبانية، أن لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني اختارت الحكم هيرنانديز هيرنانديز لقيادة الكلاسيكو المرتقب بين ريال مدريد أمام برشلونة، في الجولة الـ 35 من الليجا.

 

المثير للاهتمام أن هيرنانديز لم يتم تعيينه مطلقًا لإدارة مباراة بين برشلونة وريال مدريد تحت إشراف ميدينا كانتاليخو، حيث كان آخر لقاء يقوده بين الفريقين على ملعب كامب نو في الدوري الإسباني في ديسمبر 2019، وانتهى بالتعادل السلبي، أي أنه سيعود لمباريات الكلاسيكو بعد خمسة أعوام ونصف.

 

وفيما يلي مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني:


برشلونة وريال مدريد، الأحد 11 مايو 2025، الجولة 35.

برشلونة وإسبانيول، الخميس 15 مايو، الجولة 36.

برشلونة وفياريال، الأحد 18 مايو، الجولة 37.

برشلونة وأتلتيك بلباو (يحدد الموعد لاحقًا) الجولة 38 والأخيرة.

 

مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

 

ريال مدريد وبرشلونة، الأحد 11 مايو 2025، الجولة 35.

ريال مدريد ومايوركا، الأربعاء 14 مايو، الجولة 36.

ريال مدريد وإشبيلية، الجولة 37.

ريال مدريد وريال سوسيداد، (يحدد الموعد لاحقًا)، الجولة 38 والأخيرة.

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