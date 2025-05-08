الخميس 08 مايو 2025
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أخبار مصر

عودة الأتربة والرمال، الأرصاد تحذر من نشاط الرياح الأحد المقبل

رياح، فيتو
رياح، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية غدا، وتنشط الرياح   المثيرة للرمال والأتربة يوم الأحد المقبل على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس غدا الجمعة 9-5-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من ارتفاع في درجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة غدا تضرب البلاد وتستمر حتى الأحد المقبل.


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ليسود  طقس  شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  والجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:24
 

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