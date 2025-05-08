الخميس 08 مايو 2025
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اقتصاد

خبيرة اقتصاد تكشف سبب زيادة احتياطي النقد الأجنبي

احتياطي النقد الأجنبي،
احتياطي النقد الأجنبي، فيتو

كشف جيهان يعقوب، الخبيرة الاقتصادية، الدلالة والأسباب وراء ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 48 مليار دولار.

 

تحسن الوضع المالي والاقتصادي لمصر

وأكدت “يعقوب” أن زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تدل على تحسن ملحوظ في الوضع المالي والاقتصادي للدولة، ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في السوق المحلي.

 

مرونة إدارة السياسة النقدية


وأضافت يعقوب خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق"، المذاع على قناة أزهري، أن هذا التطور يمنح البنك المركزي مزيدًا من المرونة في إدارة السياسة النقدية، ويدعم استقرار سعر الصرف.

 

تأثير إيجابي على البورصة من زيادة احتياطي النقد الأجنبي

ولفتت إلى أن البورصة ستستفيد من هذا الاستقرار، خصوصًا في حال تواصل خفض أسعار الفائدة.

 

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