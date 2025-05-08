باريس سان جيرمان يحصد مبلغًا ضخمًا بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا

يحصد نادي باريس سان جيرمان مكاسب مالية ضخمة، بعد تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز ذهابا وإيابا على آرسنال (1-0) و(2-1) على الترتيب، في الدور قبل النهائي.

باريس سان جيرمان يحصد 138 مليون يورو

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنه من المتوقع أن يكسب بي إس جي ما يقارب 6 أضعاف ما يتوقع أن يحصل عليه من حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت: "من المتوقع أن يحصل باريس على 22 مليون يورو من حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي، بينما تصل أرباحه من دوري أبطال أوروبا 138 مليون يورو".

وأشارت ليكيب إلى أن باريس سان جيرمان سيكسب 18.62 مليون يورو كمكافآت مشاركة في دوري الأبطال إضافة إلى 17.5 مليون يورو عن أدائه وترتيبه في مرحلة الدوري، و11 مليون يورو عن وصوله إلى دور الـ 16، و12 مليون يورو عن دور الثمانية، و15 مليون يورو عن نصف النهائي.

ولفتت "تمتد أرباح باريس إلى 18.5 مليون يورو بعد الوصول للنهائي، بخلاف 34 مليون يورو من حقوق البث التلفزيوني والتسويق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وكذلك 11 مليون يورو من معايير يويفا لتقييم أداء الأندية على مدار 10 سنوات.

وذكرت ليكيب أيضا "في حال فوز بي إس جي على إنتر ميلان والفوز بالبطولة، سيحصل الفريق الفرنسي أيضًا على مكافأة قدرها 6.5 مليون يورو و4 ملايين يورو لمشاركته في كأس السوبر الأوروبي ضد بطل الدوري الأوروبي في أغسطس المقبل".

وختمت تقريرها بالإشارة إلى أرباح الأندية الفرنسية الأخرى المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث سيحصل ليل على 78 مليون يورو، بينما يحصل موناكو على 60 مليون يورو، وبريست على 52 مليون يورو.

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