جراديشار ومعلول على رأس بدلاء الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، أعلن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي اليوم الخميس، على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويجلس على مقاعد بدلاء النادي الأهلي أمام المصري كل من: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات ومحمد ‏مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا ومصطفى العش.‏

تشكيل الأهلي أمام المصري



وجاء التشكيل على النحو التالي: ‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي. ‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. ‏

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي. ‏

مباراة الأهلي والمصري

ويدخل الأهلي مباراة المصري طامحا في حصد ثلاث نقاط ثمينة تضعه في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، مستغلًا سقوط بيراميدز في الجولة الماضية وتقلص عدد النقاط بينهم، لتشتعل المنافسة على لقب الدوري الممتاز خاصة مع دخول المسابقة امتارها الأخيرة.

من جانبه، يتمسك فريق المصري البورسعيدي بأمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي من أجل الحفاظ على موقعه في المربع الذهبي، وذلك لتعزيز فرصته في المشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حكام مباراة الأهلي والمصري بالدوري

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المصري، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

ومن المقرر أن تنقل قناة "أون سبورت"، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري.

موقف الفريقين في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة، بينما ياتي المصري في المركز الرابع برصيد 35.

قائمة الأهلي لمواجهة المصري

واستقر عماد النحاس قائمة المارد الأحمر لمواجهة المصري البورسعيدي وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش.

الوسط: حسين الشحات - عمرو السولية - كريم نيدفيد - أكرم توفيق - أحمد رضا - أشرف بن شرقي - إمام عاشور - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: جراديشار - وسام أبو علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.