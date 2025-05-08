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رياضة

ريال مدريد يستأنف تدريباته استعدادا للكلاسيكو أمام برشلونة (فيديو)

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

الكلاسيكو، استأنف الفريق الأول لريال مدريد تدريباته استعدادًا لمواجهة برشلونة ضمن مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

 

وتعد مباراة برشلونة وريال مدريد حاسمة في مسيرة الفريقين في الليجا خاصة أن برشلونة يحتل الصدارة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.

 

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، يوم الأحد المقبل الموافق 11 مايو الجاري، في تمام الساعة الـ 5.15 مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها قنوات بي إن سبورتس الفضائية.

 

 

 

 

حكم الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة 

وسيكون حكم  هو أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز، الحَكم الإسباني المعروف بخبرته في إدارة المباريات الكبيرة. 

وسيعاونه حكم تقنية الفيديو خوسيه ماريا مارتينيز مونويرا.

هيرنانديز سبق له إدارة 4 مباريات كلاسيكو بين الفريقين، كان آخرها في ديسمبر 2019، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0. وتوزعت النتائج في المواجهات السابقة التي أدارها هيرنانديز بين فوز لكل فريق وتعادلين ¹ ².

سجل مواجهات هيرنانديز بين برشلونة وريال مدريد


- 2 أبريل 2016: فوز ريال مدريد 2-1 في كامب نو، وشهدت المباراة طرد سيرخيو راموس.
- 23 أبريل 2017: فوز برشلونة 3-2 في البرنابيو، بفضل هدف قاتل من ليونيل ميسي.
- 6 مايو 2018 تعادل 2-2 في كامب نو، وطُرد سيرجي روبرتو.
- 18 ديسمبر 2019: تعادل 0-0 في كامب نو، وسط جدل تحكيمي بشأن ركلتي جزاء محتملتين لريال مدريد لم تُحتسبا.

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