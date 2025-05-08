بعد وصول باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال، ماذا قال إنريكي عن مبابي وبرشلونة؟

تحدث لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان عن وصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على آرسنال في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

إنريكي يتحدث عن مبابي والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا

وقال لويس إنريكي عن خسارة مبابي لصالح ريال مدريد: أفضل أن يكون لدي 4 لاعبين يسجل كل واحد منهم 12 هدف بدلًا ان يكون لدي لاعب واحد لديه 40 هدف.

وعن خروج برشلونة أمام إنتر ميلان، قال: “لو قلت لأحد إنك ستسجل ستة أهداف في نصف النهائي ثم تُقصى، فلن يصدقك أحد، لقد أظهروا من خلال أسلوب لعبهم نوعية كرة القدم التي تُلعب في برشلونة، كان من الواضح أنهم يستحقون التواجد في النهائي”.

واختتم إنريكي: “عندما كانت النتائج في دوري أبطال أوروبا كارثية وكان الوضع غير عادل، قمنا بعقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني لنقول لهم أننا أحد أفضل الفرق في أوروبا، وهذا مما أحدث تحولًا كبيرًا وساعدنا على التأهل للنهائي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.