وزير الاتصالات يلتقي مجموعة من الكفاءات المصرية المقيمة باليابان

استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التحول الرقمى، وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم منظومة الابتكار الرقمى وريادة الأعمال فى جلسة بعنوان "مصر الرقمية: إطلاق العنان للإبداع والابتكار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

مؤتمر سوشي تك طوكيو

يأتي ذلك ضمن فعاليات مؤتمر "سوشى تك طوكيو 2025" (SusHi Tech TOKYO 2025)، والذى يُعد من أبرز الفعاليات الدولية المعنية بالشركات الناشئة والأكبر من نوعه فى أسيا. وتستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 8- 10 مايو بمشاركة أكثر من 50 ألف مشارك من صناع القرار فى القطاعين الحكومى والخاص والخبراء ورواد الأعمال وأكثر من 500 شركة ناشئة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت خلال الجلسة محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية التى تستهدف بناء مجتمع رقمى متكامل، يرتكز فى جوهره على المواطن بهدف تمكينه من الحصول على فرص عمل متميزة فى الاقتصاد الرقمى، وتيسير حصوله على الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى اكتساب المهارات الرقمية؛ مؤكدا أن جهود التحول الرقمى فى مصر تهدف إلى إتاحة خدمات رقمية متكاملة وسهلة الوصول لجميع فئات المجتمع، سواء الأفراد أو الشركات، موضحًا أن منصة "مصر الرقمية" توفر للمواطنين أكثر من 180 خدمة حكومية رقمية من مختلف القطاعات.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى خطط الوزارة لتأهيل الشباب فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات، بما يتيح لهم الحصول على فرص عمل متميزة فى مجالات التعهيد، والتحول الرقمى، وتعزيز قدراتهم التنافسية فى سوق العمل الحر العالمى، موضحًا أنه تم زيادة عدد المتدربين 125 ضعف خلال 7 سنوات لتصل إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى؛ مضيفا أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية تشمل إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف المحافظات، وكذلك جامعة مصر للمعلوماتية، التى تعد أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت جهود دعم منظومة الابتكار الرقمى وريادة الأعمال، من خلال التوسع فى مراكز الإبداع الرقمى من 3 مراكز فى عام 2016 إلى 27 مركزًا بحلول عام 2025؛ مضيفا أنه تم إنشاء مركز إمحوتب للإبداع والتطوير فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كمركز ابتكار متخصص فى دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فى مجالات التصميم الإلكترونى والأنظمة المدمجة للسيارات. ويضم معامل متخصصة فى التكنولوجيات الحديثة؛ مؤكدا أن مصر تولى اهتمامًا بالغًا بتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى وتطويعه لدعم جهود التنمية وتحقيق التحول الرقمى من خلال تنفيذ محاور عمل الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى حيث يتم تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى تواجه المجتمع فى عدد من القطاعات الحيوية، منها الزراعة والصحة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يضم أكثر من 400 ألف متخصص، موضحا أن هناك أكثر من 150 ألف متخصص فى خدمات التعهيد. كما يوجد فى مصر أكثر من 180 شركة لديها أكثر من 200 مركز لخدمات التعهيد؛ مؤكدا اهتمام الوزارة بحوكمة القطاع من خلال اعداد الاطار التنظيمى والتشريعى، والذى يشمل قوانين حماية البيانات الشخصية والتوقيع الإلكترونى ومكافحة جرائم تقنية المعلومات كما يجرى العمل على إطلاق قانون تصنيف وتبادل البيانات.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة لتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، من خلال الاستثمار فى البنية التحتية الرقمية الدولية، ومد كابلات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وإنشاء أبراج المحمول، والعمل على إطلاق خدمات الجيل الخامس بالإضافة إلى إطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولا؛ مشيرا إلى أن مصر تحظى بموقع جغرافى استراتيجى فريد حيث يمر بها أكثر من 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب من خلال 16 كابل بحرى؛ مؤكدا أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية فى قرى مشروع حياة كريمة تستهدف توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 9.3 مليون مبنى، وتطوير 1700 مكتب بريد، ونشر 3700 برج محمول، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 500 ألف مواطن بالمهارات الرقمية.

أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

واستعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو يصل إلى 16.3%، فيما تبلغ نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى نحو 6% صعودا من 3.2% فى 2018؛ مضيفا أنه منذ 2022 نمت الصادرات الرقمية بنحو 25% كما نمت صادرات التعهيد بنحو 80%، منوها عن تصدر مصر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى أفريقيا، كما أنها صنفت ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) فى مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى.

وخلال الجلسة استعرض المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد والجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمقصد عالمى للتعهيد.

كما أوضح الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى أبرز المشروعات التى ينفذها المركز باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعى لايجاد حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم المجتمع.

هذا وكان الدكتور.عمرو طلعت قد شارك بالحضور فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "سوشى تك"، كما قام بجولة داخل أجنحة المعرض المقام على هامش فعاليات المؤتمر اطلع خلالها على الابتكارات والتقنيات الحديثة التى تقدمها الشركات الناشئة المشاركة من مختلف دول العالم. كما تبادل النقاش مع مؤسسى شركتين ناشئتين مصريتين تستعرضان ابتكاراتهما ضمن هذا الحدث الدولي.

والتقى الدكتور عمرو طلعت بعدد من المصريين المقيمين فى اليابان من الطلاب والكفاءات المتخصصة فى مجالات التكنولوجيات البازغة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي؛ وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا حول التطورات التى تشهدها صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، والجهود المبذولة لتنمية صناعة التعهيد وتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى وأوجه الاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج فى دعم هذه الجهود، حيث استمع إلى رؤاهم ومقترحاتهم المتعلقة بتعزيز تبنى التقنيات المتقدمة، وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع الدكتورة.سواكو شيراهاسى النائب الأول لرئيس جامعة الأمم المتحدة، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة؛ بحضور السفير محمد أبو بكر سفير مصر لدى اليابان.

تناول الاجتماع بحث التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال بناء القدرات الرقمية، وتنفيذ مشروعات بحثية والاستفادة من التجارب والخبرات المراكز البحثية التابعة للجامعة.

وعقب الاجتماع؛ شارك الدكتور عمرو طلعت فى جلسة حوارية نظمتها الجامعة؛ حيث استعرض الدكتور عمرو طلعت المبادرات التى تتبناها الدولة لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى كركيزة أساسية لدفع عجلة التحول الرقمى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ موضحا أبرز ما أنجزته مصر فى هذا المجال فى ضوء مخرجات تنفيذ الإصدار الأول من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وكذلك المشروعات الجارى تنفيذها فى ضوء تنفيذ خطط عمل الإصدار الثانى من الاستراتيجية.

حضر الاجتماع والجلسة المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر عبد البارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

الجدير بالذكر أن جامعة الأمم المتحدة هى مؤسسة أكاديمية وبحثية تعمل كذراع فكرى وتعليمى للدراسات العليا لمنظمة الأمم المتحدة، ويتولى مقرها الرئيسى فى طوكيو تنسيق نظامها العالمي.

مناقشة فرص التعاون المشترك

وفى سياق متصل؛ أقامت يوريكو كويكى محافظ طوكيو مأدبة عشاء تكريما للدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له، وقد أعربت خلال المأدبة عن ترحيبها بمشاركة مصر فى مؤتمر "سوشى تك". وشهد اللقاء استكمالا للمباحثات الثنائية بين الجانبين، حيث تم مناقشة فرص التعاون المشترك فى مجالات الذكاء الاصطناعى والابتكار، إلى جانب تبادل الرؤى حول سبل تعزيز الشراكة فى دعم الشركات الناشئة واعداد الكفاءات الرقمية.

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