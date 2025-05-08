وزير الاتصالات يبحث مع محافظ طوكيو التعاون فى بناء القدرات الرقمية وريادة الأعمال

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوريكى كويكى محافظ طوكيو، فى إطار زيارته إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بحضور السفير محمد أبو بكر سفير مصر لدى اليابان حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات بناء القدرات الرقمية، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وفرة المهارات الرقمية المصرية

وخلال اللقاء؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد قاعدة عريضة من الكفاءات الشابة فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مؤكدًا أن وفرة المهارات الرقمية فى مصر تُعد أحد أبرز العوامل الجاذبة لاستثمارات كبرى الشركات العالمية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

وأعربت يوريكى كويكى عن خالص تقديرها للدكتور عمرو طلعت لتلبيته الدعوة التى وجهتها إليه للمشاركة فى فعاليات مؤتمر "سوشى تك Sushi Tech Tokyo 2025 المعنى بريادة الأعمال والشركات الناشئة ؛ مشيرة إلى مرور 35 عاما على اتفاقية الصداقة والتآخى بين محافظتى القاهرة وطوكيو؛ معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين منصة طوكيو للابتكار ومراكز إبداع مصر الرقمية فى مجال دعم الابتكار والشركات الناشئة المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى، فى ضوء المرحلة الثانية من مراكز إبداع مصر الرقمية التى تستهدف إنشاء الحاضنات المتخصصة التى تركز على إحدى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا التخصص، حيث تتضمن هذه المرحلة إنشاء حاضنة متخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى.

كما تم التطرق إلى بحث تعاون مشترك بين جامعة مصر للمعلوماتية واحد الجهات المناظرة لها فى مجال البحوث والتبادل الطلابى.

وخلال اللقاء، وجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة إلى يوريكى كويكى لزيارة مصر، للاطلاع عن قرب على منظومة ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة المصرية.

وفى سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع سيشيرو موراكامى وزير الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانى، بحضور السيد سفير مصر لدى اليابان.تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر واليابان فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فى مجالات الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعى، والخدمات البريدية.

ناقش الوزيران آليات تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الوزارتين فى عام 2023، والتى تشمل مجالات التعاون فى البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبرانى، والخدمات البريدية.



وتناول اللقاء آفاق التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى، بما يتماشى مع مستهدفات الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى فى مصر، وذلك من خلال عدة محاور تشمل: الحوكمة، وبناء القدرات، ودعم الشركات الناشئة ومراكز الابتكار، والبنية التحتية الرقمية.

تعزيز التعاون التكنولوجي

كما تم التطرق إلى تعزيز التعاون فى مجال الاتصالات، والأمن السيبرانى من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات إلى جانب سبل تعزيز التعاون فى مجال الخدمات البريدية، من خلال تبادل الخبرات لتطوير الخدمات، بالإضافة إلى تطوير حلول لوجستية تدعم نمو التجارة الإلكترونية.

حضر الاجتماعات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر عبد البارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور اليابان حاليًا للمشاركة فى فعاليات مؤتمر "سوشى تك طوكيو 2025" (SusHi Tech TOKYO 2025)، والذى يُعد من أبرز الفعاليات الدولية المعنية بالشركات الناشئة. ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين بالحكومة اليابانية، ومسؤولى مراكز الابتكار، والمؤسسات البحثية والتعليمية، إلى جانب قيادات عدد من الشركات اليابانية، وذلك بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مصر واليابان فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرى.

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