العالم بدون شرطى.. انتهى السلام الطويل وحرب الهند وباكستان تفتح الباب لزمن القتال.. وحرب عالمية ثالثة قادمة لا يستطيع أحد إيقافها

شهدت الحدود الباكستانية الهندية توترات كبيرة منذ اندلاع المعارك، حيث تبادلت الجارتان النوويتان القصف الجوي والمدفعي لليوم الثاني على التوالي، مما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.

تطورات الصراع الهندي الباكستاني

ووفقا لما تم إعلانه، سقط قرابة 29 قتيلا وأكثر من 100 مصاب في باكستان و 47 قتيلا في الهند خلال اشتباكات اليوم، وأكد الجيش الباكستاني نجاحه في إسقاط 15 مسيرة تابعة لسلاح الجو الهندي.

وبدأت الأوضاع بين إسلام أباد ونيودلهي تتجه إلى نفق مظلم، وسط تحذيرات دولية وأممية من تطور الأوضاع بين الجارتين النوويتين، مما يتسبب في انهيار السلم والاستقرار بالمنطقة.

وطالبت الأمم المتحدة وأمريكا وروسيا وأغلب دول العالم الهند وباكستان بوقف التصعيد وتغليب العقل، منعا للانزلاق في حرب نووية.

وفي السياق ذاته دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي إلى استمرار اليقظة والتواصل الواضح، وذلك خلال ترؤسه اجتماعًا رفيع المستوى مع وزراء الحكومة، مشددا على ضرورة التنسيق الداخلي القوي والمرونة في مواجهة الأعمال العدائية مع جارته.





الصراع الهندي الباكستاني يصل لطريق مسدود



وفي السياق ذاته أعلنت الهند أنها استهدفت أنظمة دفاع جوي في عدة مواقع في باكستان صباح اليوم الخميس، ويمثل هذا الإعلان، في بيان حكومي، أول مرة تؤكد فيها الهند استهدافها منشآت عسكرية باكستانية، وقالت الهند إن ردها الأخير جاء بعد أن حاولت باكستان مهاجمة عدد من الأهداف العسكرية في شمال وغرب الهند خلال الليل.



ومن جانبه قال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، أن جيش بلاده استخدم طائرات صينية الصنع لإسقاط خمس طائرات مقاتلة هندية، حيث قال متحدثًا في البرلمان: "كانت طائراتنا المقاتلة من طراز J-10C هي التي أسقطت طائرات رافال الفرنسية الثلاث وطائرات أخرى"، وأضاف أنه بحلول الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، كان هناك "فريق صيني كامل في وزارة الخارجية، إلى جانب سفيرهم"، على اطلاع بما حدث.



وقال الجيش الباكستاني،: "لقد قامت الهند بعمل آخر من أعمال العدوان العسكري الصارخ ضد باكستان.. قوات الأمن الباكستانية قامت حتى الآن بتحييد 25 طائرة بدون طيار من طراز هاروب في مواقع مختلفة"، وطائرات هاروب بدون طيار هي ذخيرة طويلة المدى محمولة جوًا - وهي في الواقع قنبلة طائرة موجهة بواسطة مشغل - من صنع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وهي شركة إسرائيلية لتصنيع الطائرات.



ومن جانبها أعلنت شرطة لاهور عن إسقاط طائرتين مسيرتين فوق المدينة الباكستانية، الخميس، ولم يذكر المصدر نوع الطائرتين المسيرتين، ولا من أين أتتا.

تبادلت الهند وباكستان إطلاق قذائف عبر حدودهما الفعلية في منطقة كشمير المتنازع عليها أمس الأربعاء، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية في الشطر الهندي من كشمير، إذ قال المقدم سونيل بارتوال، المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية في جامو، إن الجيش الباكستاني أطلق "أسلحة خفيفة ومدفعية" عبر خط السيطرة الفاصل بين شطري كشمير.

انتهى السلام الطوبل ومرحبا بعصر جديد من الحروب

وقالت صحيفة "ذي تليجراف" البريطانية، أن عصر انتهى السلام الطويل، ومرحبًا بعصر جديد من الحرب والفوضى والدمار.

ورأت الصحيفة، أن الصراع الهندي الباكستاني قد يؤدي إلى تعجيل صراع عالمي لا يمكن لأي تحالف أو آلية أن توقفه.

وتابعت، مع الذكرى 80 ليوم النصر على "ألمانيا النازية" في الحرب العالمية الثانية، يقترب العالم أكثر من أي وقت مضى من حريق مروع آخر، وتمثل المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان أحدث تصعيد مرعب، وفق الصحيفة.

وتعتقد أن الصراع الذي قد يحمل اسم الحرب العالمية الثالثة قادم، بدون القدرة على إيقافه عبر أي آلية، أو تحالف.

وتظهر الصحيفة، رؤية متشائمة، قائلة "يبدو الوضع ميؤوسًا منه. ويرى أن السلام الطويل كان نتيجةً للهيمنة الأمريكية والحرب الباردة وليس، كما أقنعت نخب غربية نفسها بأنه نتيجة ثانوية لصعودٍ حتميٍ للبشرية من الخرافة إلى العقل.

مشيرة إلى فوضى متعددة الأقطاب ملأت الفراغ الذي خلفه تراجع الولايات المتحدة، قائلًا "لم يعد هناك شرطي عالمي".

وأضافت، أن الهيئات الدولية أصبحت غير فعالة أو فاسدة أو أسيرة، فيما "يدمر الاتحاد الأوروبي اقتصاداته ومجتمعاته"، ويسخر الجنوب العالمي من الغرب بما في ذلك "سذاجة دونالد ترامب".

ووفق تحليل الصحيفة، فإن الولايات المتحدة لم تعد غنية أو قوية أو قادرة بما يكفي للحفاظ على السلام، ولن ترغب في ذلك حتى لو استطاعت. "انتهت جهودها للقيام بذلك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 بكارثة، كما حدث مع تدخلها في ليبيا وأماكن أخرى".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.