الخميس 01 مايو 2025
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وزير البترول يبحث مع النقابة العامة للمناجم والمحاجر التعاون في تطوير قطاع التعدين

المهندس كريم بدوي
المهندس كريم بدوي وزير البترول،فيتو
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أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية تكاتف الجميع والعمل التكاملي لإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية وتحقيق الهدف الذي تصبو إليه الدولة ووزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي من ٥ر. ٪ إلى ٦٪ خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن موافقة مجلس النواب مؤخرًا على جميع مواد مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بمثابة انطلاقة قوية لجذب استثمارات في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول والثروة المعدنية  بوفد هيئة مكتب النقابة العامة للمناجم والمحاجر، ضم محمد عبد الحليم رئيس النقابة وناجح جمعة أمين عام النقابة وأحمد حسن عابدين وخالد معروف نائبان رئيس النقابة، وأشرف شحاتة أمين الصندوق، وأشرف عبد المنعم مساعد الأمين العام وأحمد دنقل مساعد أمين الصندوق وعماد عويس رئيس اللجنة النقابية بهيئة الثروة المعدنية، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة لقطاع السلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدني وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات.

وضع استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع التعدين 

وفي بداية اللقاء، رحب المهندس كريم بدوي بوفد النقابة العامة للمناجم والمحاجر، موجهًا التحية والتقدير للعاملين في قطاع التعدين المصري بمناسبة  عيد العمال، مؤكدًا أن الطاقة البشرية هى الثروة الحقيقية والمحرك الرئيسي لتحقيق المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي والتي تشمل وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية لفتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات وتكوين شراكات والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وامتلاكها بنية تحتية من موانئ وشبكات طرق ونقل ومطارات والتي تجعل من مصر مركزًا إقليما للصناعات التعدينية، لافتًا إلى الدور المهم للنقابة العامة للمناجم والمحاجر في هذا الشأن.

ووجه المهندس كريم بدوي الدعوة لوفد النقابة العامة للمناجم والمحاجر للمشاركة فى الأعمال التحضيرية لمنتدى مصر الدولي للتعدين المقرر انعقاده في يوليو القادم والذي يعد فرصة جيدة لترويج الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري، وفي هذا الصدد طالب الوزير وفد النقابة بإعداد مقترحات وأفكار جديدة متنوعة لتنمية كافة الأنشطة التعدينية والعمل على دراستها والاستفادة منها خلال فاعليات المؤتمر.

ووجه هيئة مكتب النقابة العامة للمناجم والمحاجر الشكر للمهندس كريم بدوي على الدعوة لهذا اللقاء، وحرصه على مشاركة الجميع في تطوير قطاع التعدين وكذلك اهتمام الوزارة وقياداتها بالطاقة البشرية في قطاع التعدين واستعدادهم لتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وأضافوا أن هذا النهج الجديد في العمل والتعاون جعلهم متحمسون لبذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، وأشادوا بنجاح الوزارة في تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية وهو ما أقره مجلس النواب مؤخرًا، وأضافوا أن ذلك سيكون له مردود كبير فى استغلال الثروات التعدينية في مصر وإفريقيا التي تزخر بها، والتي يمكن الاستفادة منها في التوسع فى الصناعات التعدينية في مصر باعتبارها دولة محورية في المنطقة وتمتلك من المقومات التي تؤهلها لذلك.

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