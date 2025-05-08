الخميس 08 مايو 2025
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حوادث

جهود مكثفة لضبط المتهمين بالشروع في قتل طالب بالزاوية الحمراء

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط المتهمين بالشروع فى قتل طالب أمام سنتر تعليمى باستخدام سلاح أبيض ما أسفر عن إصابته بمنطقة الزاوية الحمراء.

 

مشاجرة أمام سنتر تعليمي بالزاوية الحمراء

تلقى قسم شرطة الزاويبة الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخصين بالتعدى على طالب أمام سنتر تعليمي مما أسفر عن إصابته، بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة طالب بطعنة بالرقبة، وتم نقله إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين أن وارء ارتكاب الواقعة طالبين بسبب خلافات مع المجنى عليه، وأنهما قاما بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض أمام السنتر التعليمي مما أسفر عن إصابة الضحية.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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