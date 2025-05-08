الرسول مارمرقس، الكاروز الذي نثر دمه فوق شاطئ الإسكندرية فأنبت كنيسة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد الرسول مارمرقس، كاروز الديار المصرية وأول باباوات الكنيسة، الذي وهب حياته لنشر الإيمان المسيحي، وختمها شهيدًا فوق أرض الإسكندرية عام 68 ميلادية.



قصة استشهاد الرسول مارمرقس



ويُعد القديس مارمرقس واحدًا من السبعين رسولًا الذين أرسلهم السيد المسيح، وكان اسمه في البداية "يوحنا"، قبل أن يُعرف بـ"مرقس". وقد كان منزله في أورشليم أول كنيسة مسيحية احتضنت التلاميذ بعد قيامة المسيح، وفي عليته حل الروح القدس على الرسل.

وُلد مرقس في "ترنا بوليس" إحدى مدن الخمس الغربية في شمال إفريقيا، ونشأ في أسرة يهودية مثقفة ميسورة الحال، وتلقى تعليمه في الآداب العبرية واليونانية. بعد انتقال أسرته إلى أورشليم، تعرّف على تعاليم المسيحية من الرسول بطرس، ثم آمن بالمسيح وبدأ خدمته التبشيرية.

أحد أبرز مواقف حياته كان حينما أنقذه المسيح من فكي أسد ولبؤة أثناء سيره مع والده، ما دفع والده إلى الإيمان وتقبّل المعمودية. ومنذ ذلك الوقت كرس مرقس حياته لنشر البشارة، ورافق بولس وبرنابا في رحلات تبشيرية عديدة.

في عام 61 ميلادية، وصل إلى مدينة الإسكندرية، حاملًا الإنجيل إلى أرض مصر. وكان أول لقاء له مع الإسكافي "إنيانوس"، الذي جُرح أثناء تصليح حذائه، فشفاه القديس مرقس بمعجزة وأقنعه بالإيمان، ليصبح لاحقًا أول أسقف للإسكندرية.

ومع انتشار المسيحية في المدينة، اشتد اضطهاد الوثنيين. وفي يوم عيد الفصح، 29 برمودة، الموافق لاحتفالات الوثنيين بعيد سرابيس، اقتحم الغوغاء الكنيسة وألقوا القبض على القديس، وربطوا عنقه بحبل وسحبوه في شوارع المدينة حتى تهشّمت عظامه وتناثر لحمه، وهم يصيحون "جروا الثور في دار البقر".

في المساء، ظهر له ملاك الرب في السجن وبشّره بأن اسمه قد كُتب في سفر الحياة. وفي اليوم التالي، أعادوا تعذيبه حتى فاضت روحه الطاهرة، وحين حاولوا حرق جسده نزل مطر شديد أطفأ النيران، فأخذ المؤمنون جسده ودفنوه سرًا داخل الكنيسة التي كان قد أسسها.

ولا تزال الكنيسة القبطية تكرم مارمرقس باعتباره كاروزها الأول، وراعيها، ومؤسس الكرسي المرقسي، وصاحب الدم الذي رُوي به الإيمان في أرض مصر.

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