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قافلة جامعة بنها توقع الكشف الطبي على 80 حالة بمدرسة المكفوفين

قافلة جامعة بنها
قافلة جامعة بنها توقع الكشف الطبى بمدرسة المكفوفين

واصلت جامعة بنها تنظيم القوافل الطبية بمدارس محافظة القليوبية، حيث نظمت الجامعة قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بمدرسة المكفوفين ببنها، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية “مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان”.

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توقيع الكشف الطبى على 80 حالة بمدرسة المكفوفين ببنها

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتعاون مع  مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وتنسيق وتنظيم  رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف علي ٧٦ حالة رمد، و٤ حالات أطفال، بإجمالي ٨٠ حالة، بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات للعلاج بالمستشفى الجامعي.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة تسعى لتعزيز دورها المجتمعي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات، والأنشطة التى تخدم المجتمع تنفيذًا لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات.

وأضاف الدكتور السيد فودة أن القافلة الطبية المتخصصة لمدرسة المكفوفين تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي تأتي لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة.

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الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة القليوبية نائب رئيس جامعة بنها

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