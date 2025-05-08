أشرف صبحي يفتتح حمام سباحة نصف أولمبي وملعبا خماسيا بمركز شباب مدينة ناصر

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حمام سباحة نصف أولمبي وحمام سباحة للأطفال بمركز شباب مدينة ناصر، ضمن خطط الاستثمار بحق الانتفاع ، وهو ما تستهدفه الوزارة لضمان جودة المنشآت بمراكز الشباب واستمراريتها في تقديمها للخدمات المتميزة للأسرة وللشباب المصري من خلال العوائد والدخل المادي من حمامي السباحة بالمركز.

كما قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ بني سويف بافتتاح ملعب خماسي للنجيل الصناعي نفذته الوزارة وتحملت تكلفته كاملة.

أشرف صبحي يفتتح حمام سباحة نصف أولمبي وملعب خماسي بمركز شباب مدينة ناصر

وتضمنت الجولة الافتتاحية زيارة العديد من المشروعات والمعارض التي تقيمها الوزارة والعديد من الأنشطة والفاعليات للوزارة داخل مراكز الشباب ومنها معرض للمنتجات شعبه التوجيه والتأهيل المهني وتنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشء، وأيضًا معرض أندية الفتاة والذي يتم تحت إشراف الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ونادي العلوم، وعلي هامش الزيارة حضر "صبحي وغنيم "ندوة عن السلامة النفسية والتي نظمتها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.

أشرف صبحي يفتتح حمام سباحة نصف أولمبي وملعب خماسي بمركز شباب مدينة ناصر

كما حرص الدكتور أشرف صبحي والدكتور محمد غنيم علي مشاهدة العديد من العروض الرياضية والقتالية من فرق المركز والتي تضمنت ألعاب الكاراتية والكونغ فو وتدريبات لأكاديميات كرة القدم بالمركز.

أشرف صبحي يفتتح حمام سباحة نصف أولمبي وملعب خماسي بمركز شباب مدينة ناصر

واستكمل الوزير والمحافظ جولتهم داخل مركز شباب مدينة ناصر حيث زارا كلا من مشروع الرواق الأزهري، ومشروع سفراء ضد الفساد، وبرنامج ريحانة وجميعهم تنفذه الإدارة المركزية لتنمية النشء، كما التقي الوزير والمحافظ بالمستفيدين من برنامج مشواري والتي تنفذه الإدارة المركزية لتمكين الشباب كما حرصا علي الالتقاء بالمتدربين في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع للإدارة المركزية للتعليم المدني

واختتما جولتهم بعقد جلسة رياضية سكانية لأندية السكان تنظمه الإدارة المركزية لتمكين الشباب.



واستمع الوزير والمحافظ لشرح كامل لكل المشروعات التي تنفذها الوزارة ودار حوار مع المتدربين والمستفيدين بالمشروعات والبرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة داخل مركز شباب مدينة ناصر للاطلاع علي مدي استفادتهم من تلك المشروعات كما وعدهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي استمرار الوزارة في تقديم المزيد ودعم تلك المشروعات والمبادرات التي تسهم في تطوير المعرفة والخبرات لدي الشباب المصري داخل مراكز الشباب بمختلف محافظات مصر كما نسعي لتطوير مختلف المنشآت الشبابية والرياضية انطلاقا بإيماننا نحو توفير البيئة المثالية والمناسبة للشباب والأسرة المصرية نحو ممارسة مختلف الأنشطة وتعزيز وتنمية قدراتهم نحو الأفضل.

وزير الرياضة ومحافظ بني سويف يتفقدون الأنشطة والمشروعات داخل مركز التنمية الشبابية

فيما بدأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويصاحبه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جولاتهم ابتفقدهم للمشروعات والأنشطة المختلفة التي تنفذها الوزارة بمركز التنمية الشبابية -شرق النيل- بالمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد نادي العلوم والذي يشتمل علي العديد من الأنشطة الحرفية وتنفذ تحت إشراف الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.

وزار أشرف صبحي ومحافظ بني سويف معرض أندية الفتاة والذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، ثم انتقلا الي مشروع سفراء ضد الفساد وبرنامج ريحانة للنشء تحت إشراف من الإدارة المركزية لتنمية النشء، ثم اختتما الوزيرً والمحافظ جولاتهم داخل مركز التنمية بحضور ندوة عن السلامة النفسية والتي نظمتها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والتي تتضمن تأهيل المشاركين نفسيًا وتقديم الدعم لهم وعلاج المشاكل النفسية التي يعانون بها وتعريفهم بكيفية التعامل مع الأزمات التي تواجههم بحياتهم.

وزير الرياضة ومحافظ بني سويف يتفقدون الأنشطة والمشروعات داخل مركز التنمية الشبابية، فيتو

واشار وزير الشباب والرياضة انه أصبح مجموع ما نمتلكه من مراكز التنمية الشبابية "46 " مركزا للتنمية الشبابية والرياضة علي مستوي الجمهورية ونسعي بكل جهد واخلاص لتحويل مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية الي مراكز خدمات مجتمعية لتحقيق وتقديم افضل الخدمات للشباب المصري وهو ما تدعمه وتتبناه القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري بافضل ما يكون.

وزير الرياضة ومحافظ بني سويف يتفقدون الأنشطة والمشروعات داخل مركز التنمية الشبابية، فيتو

ويضم المركز بعضويته 9 آلاف عضو مشتركين في المركز علي مساحة 10.5 أفدنة ويمتلك المركز تراك للخيل كما يسعي إلي إضافة 8 أفدنة أخري للمركز ليصبح الإجمالي 18 فدان لاستيعاب الكثافة العددية للأعضاء وجاري اتخاذ الإجراءات لضمهم للمركز بالجهود الذاتية من المركز ، كما يمتلك المركز فريق لكرة القدم يلعب في الدرجة الثالثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.