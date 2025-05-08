وزير الرياضة ومحافظ بني سويف يتفقدان الأنشطة والمشروعات داخل مركز التنمية الشبابية

بدأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يصاحبه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جولاتهم بتفقدهم للمشروعات والأنشطة المختلفة التي تنفذها الوزارة بمركز التنمية الشبابية -شرق النيل- بالمحافظة.

وبدأت الجولة بتفقد نادي العلوم، والذي يشتمل علي العديد من الأنشطة الحرفية التي تنفذ تحت إشراف الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.

وزار أشرف صبحي ومحافظ بني سويف معرض أندية الفتاة، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ثم انتقلا إلي مشروع سفراء ضد الفساد وبرنامج ريحانة للنشء تحت إشراف من الإدارة المركزية لتنمية النشء، ثم اختتم الوزيرً والمحافظ جولاتهم داخل مركز التنمية، بحضور ندوة عن السلامة النفسية نظمتها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وتتضمن تأهيل المشاركين نفسيًا وتقديم الدعم لهم وعلاج المشاكل النفسية التي يعانون بها، وتعريفهم كيفية التعامل مع الأزمات التي تواجههم بحياتهم.

وزير الرياضة ومحافظ بني سويف يتفقدون الأنشطة والمشروعات داخل مركز التنمية الشبابية، فيتو

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه أصبح مجموع ما نمتلكه من مراكز التنمية الشبابية "46 " مركزا للتنمية الشبابية والرياضة علي مستوي الجمهورية، ونسعي بكل جهد وإخلاص لتحويل مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية إلي مراكز خدمات مجتمعية، لتحقيق وتقديم أفضل الخدمات للشباب المصري، وهو ما تدعمه وتتبناه القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري بأفضل ما يكون.

وزير الرياضة ومحافظ بني سويف يتفقدون الأنشطة والمشروعات داخل مركز التنمية الشبابية، فيتو

ويضم المركز بعضويته 9 آلاف عضو مشتركين في المركز علي مساحة 10.5 أفدنة، ويمتلك المركز تراك للخيل كما يسعي إلي إضافة 8 أفدنة أخري للمركز ليصبح الإجمالي 18 فدانا لاستيعاب الكثافة العددية للأعضاء، وجار اتخاذ الإجراءات لضمهم للمركز بالجهود الذاتية من المركز، كما يمتلك المركز فريق لكرة القدم يلعب في الدرجة الثالثة.

هل يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي؟

فيما كشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، القرار النهائي بشأن بند الـ8 سنوات في تعديلات قانون الرياضة الجديدة، التي يناقشها مجلس الوزراء.

وأكد المصدر، أن مجلس الوزراء استقر بشكل نهائي على إدراج بند الـ8 سنوات في تعديلات قانون الرياضة، دون تطبيقه بأثر رجعي، ليتمك تطبيق بند الـ 8 سنوات بدءًا من الانتخابات المقبلة بعد اعتماد تعديلات القانون، ويصبح من حق الموجودين حاليًّا خوض دورتين انتخابيتين في الأندية والاتحادات.

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