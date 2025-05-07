مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يعقد اجتماعه الأول اليوم

اللجنة الأولمبية، يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتشكيله الجديد بقيادة المهندس ياسر إدريس، اجتماعه الأول اليوم الأربعاء، بمقر اللجنة داخل استاد القاهرة بمدينة نصر.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع المقرر انعقاده في السادسة مساء، مناقشة عدد من الأمور الإدارية والفنية الهامة، وتوزيع الملفات والمهام على أعضاء المجلس الجديد.

وكانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية قد اعتمدت بالإجماع رسميا، فوز المهندس ياسر إدريس، برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2025-2029، بجانب فوز كامل الأعضاء المرشحين في مختلف المناصب ضمن هيكل مجلس الإدارة.

تشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

وتم اعتماد فوز المستشار محمد مصطفى في منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية والدكتور إسماعيل شاكر بمنصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية، كما فاز اللواء حازم حسني بمنصب السكرتير العام، وفي منصب السكرتير العام المساعد فاز الأستاذ محمد مطيع واللواء شريف القماطي بمنصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

وفي عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فاز كل من: محمد عبد المقصود، مجدي اللوزي، أحمد كامل، أشرف حلمي، أشرف فرحات، محمد محمود، طارق السعيد، آمنة الطرابلسي.

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