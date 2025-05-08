الخميس 08 مايو 2025
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محافظات

هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد 12 مدرسة بشمال سيناء

وكيل تعليم شمال سيناء
وكيل تعليم شمال سيناء

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء  عن اعتماد "12" مدرسة من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
 

الهيئة القومية لجودة التعليم تعتمد 12 مدرسة بشمال سيناء 

وأعلنت المديرية أن الهيئة القومية لضمان الجودة اعتمدت 12 مدرسة هي:

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1- مدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز الابتدائية 
2- مدرسة الشهيد أحمد إسماعيل الحجاوي الابتدائية
3- مدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية للغات 
4- مدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات 
5- مدرسة الشهيد شريف محمد حسين 

6- مدرسة الشهيدة سلمى سعيد راشد 
7- مدرسة الشهيدة ندى خميس 
8- مدرسة حمدان الخليلي 
9- مدرسة السيدة عائشة أم المؤمنين
10- مدرسة عاطف السادات 
11-  مدرسة أم عقبة الابتدائية القديمة
12-مدرسة الخربة.

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