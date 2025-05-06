الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من بنك الطعام

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، وفدا من بنك الطعام المصري، في مكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث عدد من الملفات المشتركة.

 

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من بنك الطعام

 

ضم الوفد كلا من،محسن سرحان الرئيس التنفيذي،أحمد لبيب رئيس قطاع العمليات الميدانية، إبراهيم عبد الحميد، رئيس قطاع الإمداد والتموين، أيمن محمد، استشاري فني، حسن فرحات، مدير منصة التمكين، خالد محمد، مدير إدارة المشتريات، أماني غريب المدير التنفيذي لجمعية الفيروز.

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واستمع المحافظ إلي شرح حول الأنشطة التي ينفذها بنك الطعام المصري بشمال سيناء، وخطة العمل القادمة.

 

ووجه المحافظ الشكر إلي مؤسسات المجتمع المدني وخاصة بنك الطعام علي الجهود المبذولة لدعم الأسر البسيطة والفئات الأكثر احتياجا.

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