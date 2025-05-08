صحة شمال سيناء: إحالة المقصرين في إدارتي الحسنة ونخل للتحقيق لتقاعسهم عن العمل

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن إحالة الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء المقصرين بوحدات بغداد الجفجافة والجوفة إلى التحقيق بإدارة الحسنة الصحية وإحالة المقصريين بوحدة بالنثيلة ونخل للتحقيق.



إحالة المقصرين في إدارتي الحسنة ونخل الصحية للتحقيق لتقاعسهم عن العمل

وواصل الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، جولاته الميدانية المكثفة لتفقد مستوى الخدمات الطبية ورفع كفاءة الوحدات الصحية بالمحافظة.

وشملت جولة اليوم زيارة عدد من الوحدات الصحية التابعة لمركز ومدينة الحسنة ونخل ، وبدء وكيل الوزارة جولته بتفقد وحدة بغداد، ثم توجه إلى وحدة الجفجافة ومنها إلى وحدة الجوفه الصحية، وذلك للوقوف على مستوى الأداء الطبي ومتابعة انتظام سير العمل.





واستكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد وحدة النثيلة ووحدة نخل وإدارة نخل واختتم الزيارة بمستشفى نخل المركزي.

وخلال الجولة، اطلع وكيل الوزارة على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما راجع جاهزية الأقسام الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات، وحرص على تفقد الصيدليات داخل الوحدات لمراجعة أرصدة الأدوية والتأكد من كفايتها.





وأكد وكيل الوزارة أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز جودة الخدمات الصحية،وتلبية احتياجات الوحدات بشكل مباشر، مشيرًا إلى استمرار هذه الجولات لتشمل كافة الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة على مدار الساعة.

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