الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زغلول صيام يكتب: قرار لجنة التظلمات في أزمة القمة! إبراهيم عبد الجواد وأون سبورت!

زغلول صيام
زغلول صيام

تعلمنا في كلية الإعلام ماذا تعني كلمة مهنية إعلامية وأولها عدم القفز على قرارات القضاة والحكام التي يصدرونها بالتعليق حتى بعد صدورها ولكن الآن تأكدت أن تلك المهنية بعافية وأنه أصابها ما أصاب أشياء كثيرة في مجتمعنا حاليا.

حدود علمي المتواضع أن لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعضاؤها قضاة ومستشارون أجلاء يحكمون في قضايا وموضوعات أهم مليون مرة من موضوع أزمة انسحاب الأهلي من لقاء القمة وقرار رابطة الأندية باعتبار الأهلي مهزوما وخصم ثلاث نقاط من رصيده قبل أن تعدل تلك الرابطة قراراها بالاكتفاء باعتبار الأهلي مهزوما في تلك المباراة فقط … ومن هنا تظلمت أطراف أخرى وطلبت لجنة التظلمات دفاع كل طرف لإعطاء قرارها المناسب.

نترك اللجنة في حالها من أجل اتخاذ قرارها …ازاي ؟!! يخرج إعلامي وهو الأستاذ إبراهيم عبد الجواد ليقفز على قرار اللجنة ويقول توقعاته، وفي القضاء لا يمكن إصدار تعليقات ولا تنبؤات ولا أي شيء من هذا القبيل وإلا اختلط الحابل بالنابل.

الأستاذ إبراهيم عبد الجواد ينتمي إلى قناة نحترمها ونقدرها وهي قناة أون سبورت …انتظرت ساعات كثيرة من أجل أن تخرج القناة تعترف بهذا الخطأ المهني ولكن اعتبروه سبقا إعلاميا ….يا سنة سودة ….أي سبق هذا لاسيما وأن الأستاذ إبراهيم فتح الباب أمام عدد كبير من الزملاء الإعلاميين ليدلو بدلوهم، وكل حسب الهوى، ما بين قرار بخصم 6 نقاط من الأهلي، أو كما قال الأستاذ إبراهيم بالاكتفاء بخصم نقاط المباراة فقط  والبعض غالى في الأمر وأكد أن المباراة ستعاد من الأساس.

أي مهنية إعلامية نعيشها حاليا وكيف نتوقع قرارا يصدره مستشارون أجلاء …….. أين المجلس الأعلي للإعلام …..أين الاتحاد المصري لكرة القدم المنوط به الدفاع عن لجانه وحماية القضاة الأجلاء.

لا يعنيني القرار الذي ستصدره اللجنة ولست مشغولا به ثقة في قضاة أجلاء اعتلوا منصات أكبر كثيرا من النظر في مصير مباراة أو قرار رابطة !

وقد منحت اللوائح الحق للأطراف المتضررة في رفع الأمر للمحكمه الدولية بعد لجنة التظلمات باتحاد الكرة. 

وأخيرا أقول …إعلامنا المصري ليس بخير وتراجعه ليس صدفة!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ازمة لقاء القمه الأهلي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة التظلمات باتحاد الكرة رابطة الأندية المصرية

مواد متعلقة

زغلول صيام يكتب: من يدير الزمالك بالضبط؟! وهل رحيل بيسيرو سيحل المشاكل؟!

زغلول صيام يكتب: نعم كأس مصر ليس للبيع.. إقامته في القاهرة انتصار للحق!

زغلول صيام يكتب: عندما يتم الاعتداء على الحكم والرابطة تطنش.. اعرف إننا في الدوري المصري...هل اشترى الأهلي الترام في صفقة بن شرقي؟!

زغلول صيام يكتب: الحقيقة الكاملة في انتخابات الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، وموقف مرشح مصر!!

الأكثر قراءة

تعرف على قرارات اللجنة الأولمبية المصرية في اجتماعها الأول

زغلول صيام يكتب: قرار لجنة التظلمات في أزمة القمة! إبراهيم عبد الجواد وأون سبورت!

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

أسماء أعضاء وفد مصر المرافق للرئيس السيسي في زيارة موسكو

أول تعليق من الإعلامية أحلام العجارمة على شائعات جمعها بين زوجين

موعد تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم

قرار جديد ضد سيدة حاولت تهريب مخدر الماريجوانا بمطار القاهرة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

المزيد

انفوجراف

التعديلات الجديدة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بكثرة الأعداء والحاسدين

موسم الحج 2025، ما هو طواف الوداع وشروطه؟

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح مدى الاستطاعة في الحج لمن عليه ديون مؤجلة

المزيد
الجريدة الرسمية