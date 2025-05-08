زغلول صيام يكتب: قرار لجنة التظلمات في أزمة القمة! إبراهيم عبد الجواد وأون سبورت!

تعلمنا في كلية الإعلام ماذا تعني كلمة مهنية إعلامية وأولها عدم القفز على قرارات القضاة والحكام التي يصدرونها بالتعليق حتى بعد صدورها ولكن الآن تأكدت أن تلك المهنية بعافية وأنه أصابها ما أصاب أشياء كثيرة في مجتمعنا حاليا.

حدود علمي المتواضع أن لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعضاؤها قضاة ومستشارون أجلاء يحكمون في قضايا وموضوعات أهم مليون مرة من موضوع أزمة انسحاب الأهلي من لقاء القمة وقرار رابطة الأندية باعتبار الأهلي مهزوما وخصم ثلاث نقاط من رصيده قبل أن تعدل تلك الرابطة قراراها بالاكتفاء باعتبار الأهلي مهزوما في تلك المباراة فقط … ومن هنا تظلمت أطراف أخرى وطلبت لجنة التظلمات دفاع كل طرف لإعطاء قرارها المناسب.

نترك اللجنة في حالها من أجل اتخاذ قرارها …ازاي ؟!! يخرج إعلامي وهو الأستاذ إبراهيم عبد الجواد ليقفز على قرار اللجنة ويقول توقعاته، وفي القضاء لا يمكن إصدار تعليقات ولا تنبؤات ولا أي شيء من هذا القبيل وإلا اختلط الحابل بالنابل.

الأستاذ إبراهيم عبد الجواد ينتمي إلى قناة نحترمها ونقدرها وهي قناة أون سبورت …انتظرت ساعات كثيرة من أجل أن تخرج القناة تعترف بهذا الخطأ المهني ولكن اعتبروه سبقا إعلاميا ….يا سنة سودة ….أي سبق هذا لاسيما وأن الأستاذ إبراهيم فتح الباب أمام عدد كبير من الزملاء الإعلاميين ليدلو بدلوهم، وكل حسب الهوى، ما بين قرار بخصم 6 نقاط من الأهلي، أو كما قال الأستاذ إبراهيم بالاكتفاء بخصم نقاط المباراة فقط والبعض غالى في الأمر وأكد أن المباراة ستعاد من الأساس.

أي مهنية إعلامية نعيشها حاليا وكيف نتوقع قرارا يصدره مستشارون أجلاء …….. أين المجلس الأعلي للإعلام …..أين الاتحاد المصري لكرة القدم المنوط به الدفاع عن لجانه وحماية القضاة الأجلاء.

لا يعنيني القرار الذي ستصدره اللجنة ولست مشغولا به ثقة في قضاة أجلاء اعتلوا منصات أكبر كثيرا من النظر في مصير مباراة أو قرار رابطة !

وقد منحت اللوائح الحق للأطراف المتضررة في رفع الأمر للمحكمه الدولية بعد لجنة التظلمات باتحاد الكرة.

وأخيرا أقول …إعلامنا المصري ليس بخير وتراجعه ليس صدفة!

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