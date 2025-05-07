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ثقافة وفنون

موعد بدء عرض مسلسل تحت الأرض "موسم حار" على منصة شاهد

أبطال مسلسل تحت الأرض،
أبطال مسلسل تحت الأرض، فيتو

كشفت منصة شاهد عن اقتراب موعد عرض مسلسل تحت الأرض (موسم حار) الذي يشارك به مجموعة كبيرة من نجوم الشام على رأسهم الفنان مكسيم خليل والفنان سامر المصري. 

 

موعد بدء عرض مسلسل تحت الأرض (موسم حار) 

ومن المقرر بدء عرض مسلسل تحت الأرض (موسم حار) ابتداءا من يوم 18 مايو الجاري على منصة شاهد. 

ولقد عرض مسلسل تحت الأرض (موسم حار) في الموسم الرمضاني الماضي على قناة أبوظبي. 

قصة مسلسل تحت الأرض (موسم حار)

وتدور قصة المسلسل في دمشق مطلع العام ١٩٠٠ ضمن قالب تشويقي يتناول الجريمة والصراع بين مجموعة من التجار في تلك الفترة. 
 

المسلسل تأليف شادي دويعر وسلطان العودة، ويأتي من بطولة سامر المصري، مكسيم خليل، روزينا لاذقاني، أحمد الأحمد، فايز قزق، كرم شعراني، كارمن لبس، يزن السيد، لين غرة، كفاح الخوص، لجين إسماعيل، روبين عيسى، سوسن ميخائيل، هشام كفارنة، وعلا الباشا. 

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سامر المصري كارمن لبس لجين إسماعيل منصة شاهد مكسيم خليل مسلسل تحت الأرض

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