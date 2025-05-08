الصحة: فتح باب التقديم لحركة نيابات الأطباء وهذه أهم الشروط

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء التقدم لحركة نيابات ديسمبر 2024، ويتم التوزيع بنظام التنسيق الإلكتروني العام للدفعة في ضوء القواعد والاحتياجات - المجموع - الرغبات، وذلك للعمل بمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها.

حركة نيابات ديسمبر 2024

وقالت وزارة الصحة إن الشروط تشمل:

١- الأطباء الذين لم يمض على تكليفهم 5 سنوات عمل فعلي وبحد أدنى 6 أشهر حتى تاريخ 2025/4/15 يمكنهم التقدم للتخصصات الملحة وهي الاستقبال والطوارئ - التخدير والرعاية الجراحية وعلاج الألم - رعاية مركزة - باثولوجي إكلينيكي - جراحة قلب وصدر - جراحة أوعية دموية - صدر - الحميات والأمراض المعدية - بنك دم - باطنة عامة - جراحة مخ وأعصاب.

2- الأطباء الذين لم يمض على تكليفهم أكثر من 5 سنوات وبحد أدنى عام عمل فعلي حتى تاريخ 2025/4/15، يمكنهم التقدم في جميع التخصصات المعلنة.

3 - الأطباء المكلفون على المحافظات الحدودية والمناطق النائية يتم توزيعهم على جهات خارجية في حركة تكليف سبتمبر 2024 طبقًا لقواعد تكليف الدفعة سيتم السماح لهم بالتقدم في حركة النيابات بدون شرط مدة العمل على أن يتم استلامهم النيابة بعد عام عمل فعلي في تلك المناطق

4 - يمكن للأطباء المعاد توزيعهم على الجهات الخارجية وزارتي الدفاع والداخلية والأطباء المجندين بالقوات المسلحة الذين تنطبق عليهم الشروط يمكنهم التقدم في تلك الحركة.

وقالت وزارة الصحة إن شروط التقدم لنيابات هيئة المستشفيات التعليمية سوف تعلن على الموقع الإلكتروني من خلال الدخول على بوابة الحكومة الإلكترونية.

وقالت وزارة الصحة إنه يتم إدخال البيانات في الفترة من يوم الخميس الموافق 2025/5/8 حتى الخميس الموافق 2025/5/15.

وأكدت وزارة الصحة أنه يتم إدخال الرغبات في الفترة من يوم الخميس 2025/5/8 حتى الموافق 2025/6/19 .

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