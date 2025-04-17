ترامب متهكمًا على رئيس الفيدرالي الأمريكى: دائمًا متأخر ومخطئ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": إن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، "دائمًا ما يتأخر ويخطئ"، مشددا على أن البنك المركزي كان عليه خفض أسعار الفائدة منذ فترة، وعليه أن يقوم بذلك الآن.

الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

وأكد ترامب أن إنهاء ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "لا يمكن أن يأتي بسرعة كافية".

وفي منشور ساخر عبر منصته "تروث سوشيال" صباح الخميس، أطلق ترامب لقبًا تهكميًا على باول واصفًا إياه بـ"البطيء جدًا"، وكتب: "إنهاء ولاية باول لا يمكن أن يحدث بالسرعة الكافية!".

يأتي هذا التصعيد من ترامب في وقت يشهد فيه السوق توترات متزايدة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على أغلب دول العالم والخلاف الدائم بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة المرتفعة، بين البيت الأبيض والبنك المركزي الأمريكي.

خفض أسعار الفائدة

وكان ترامب قد حثّ باول مرارًا وتكرارًا على خفض أسعار الفائدة، لكن البنك المركزي الأمريكي تبنى موقف الانتظار والترقب، مُبقيًا أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25 إلى 4.5 بالمئة منذ بداية هذا العام.

وكان جيروم باول قد صرح أمس الأربعاء، أن المركزي الأمريكي سينتظر المزيد من البيانات الاقتصادية قبل تغيير أسعار الفائدة، ووصف التقلبات الأخيرة في السوق بأنها نتيجة منطقية للتحولات الجذرية في سياسة التعريفات الجمركية.

احتمال تفاقم وضع صعب يرتفع فيه التضخم

وأضاف باول في تصريحات أعدها لكلمة في النادي الاقتصادي بشيكاغو "في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية"، مشيرا إلى احتمال تفاقم وضع صعب يرتفع فيه التضخم بفعل الرسوم الجمركية بينما يتراجع النمو.

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