الجمعة 26 أبريل 2024
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دين ودنيا

هيئة كبار العلماء بالسعودية: الحج بدون تصريح محرم لهذه الأسباب 

الحج، فيتو
الحج، فيتو

 

أكدت هيئة كبار العلماء بالسعودية، أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، حيث جاءت الشريعة بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وأوضحت أن الحج بدون تصريح محرم.

 

 وأوضحت بأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، ويأثم فاعله، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع.

 

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هيئة كبار العلماء بالسعودية: الحج بدون تصريح محرم لهذه الأسباب  

 

 بيان هيئة كبار العلماء

 

وأعلنت هيئة كبار العلماء بالسعودية  أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع

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وأفاد  بيان هيئة كبار العلماء، أن الالتزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير ‏على العباد، في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم عدد الحجاج بما يمكن هذه الجموع الكبيرة من أداء هذه الشعيرة بسكينة وسلامة وهذا مقصد شرعي صحيح تقرره أدلة الشريعة وقواعدها.

 

‏وأضافت أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعا، موضحة  أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعددة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، والخدمات الأخرى، وفق الأعداد المصرح لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرح لهم كان ذلك محققًا لجودة الخدمات التي تقدم للحجاج، ويدفع مفاسد عظيمة من الافتراش في الطرقات ما يعيق تنقلاتهم وتفويجهم وتقليل مخاطر الازدحام والتدافع المؤدية إلى التهلكة.

‏وتابعت هيئة كبار العلماء في بيانها: نوصي جميع المسلمين بتقوى الله تعالى، ولمريدي حج بيت الله الحرام أن يتقوا الله عند أداء هذه الشعيرة العظيمة وأن يصونوا حجهم، وأن يلتزموا بالأنظمة والتعليمات التي صدرت للتمكين من أداء هذه الشعيرة بأمن ويسر وسكينة.

جاء بناءً على ما عرضه مندوبو وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من تحديات ومخاطر عند عدم الالتزام باستخراج التصريح.

 

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السعودية تحذر من حملات الحج الوهمية

 

حكم الحج بدون تصريح للشيخ صالح الفوزان

 

وكان الشيخ صالح الفوزان قد أجاب عن سؤال يدور حول ما حكم الحج بلا تصريح وهناك بعض الحملات التي ليس لديها تصريح وتخرج الحُجاج وهم بلا تصريح، هل هذا الحج صحيح وهل عليهم أثمٌ فيما لو أدوا الفريضة بهذه الطريق؟

الإجابة

 

الجواب:ـ الحج صحيح لكن مع الإثم، ومخالفة الأنظمة التي جعلها ولي الأمر لمصالح الناس ومصالح الحُجاج، فطاعة ولي الأمر واجبة، لأنه يُريد بذلك مصلحة الناس، وتنظيم الحج، يصح منه الحج ولكن يكون عاصيًا وآثمًا في حجه، والإنسان لا يرتكب الإثم من أجل أداء سنة، الحج سُّنة إذا زاد عن مرةِ واحدة فهو سُّنة؛ ومعصية ولي الأمر محرمة، فلا يرتكب مُحرمًا من أجل فعل سُّنة.

هيئة كبار العلماء الحج ولي الامر الشيخ صالح الفوزان استخراج تصريح الحج المشاعر المقدسة الشريعة الإسلامية
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