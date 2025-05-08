محافظ الإسكندرية يشهد ختام الأنشطة التربوية للعام الدراسي (صور)

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، احتفالية ختام الأنشطة التربوية للعام الدراسي 2024/2025، والتي نظّمتها مديرية التربية والتعليم بستاد الإسكندرية، بمشاركة أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة قدّموا عروضًا فنية متنوعة، وذلك وسط حضور جماهيري كبير وتنظيم متميز.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب المحافظ عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة، التي تُعد تتويجًا لعام دراسي حافل بالعطاء والإبداع والمثابرة من طلاب وطالبات الإسكندرية في مختلف المراحل التعليمية.

كما قدّم التهنئة للدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على ما تم تحقيقه من إنجازات ومراكز متقدمة في العديد من المسابقات على مستوى الجمهورية، مشيدًا بجهود جميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن ما شاهده من عروض وتنظيم يدل على وعي الطلاب وروح الانتماء للوطن، ويعكس مستوى متميزًا من الرعاية التربوية والتعليمية التي يتلقاها أبناؤنا.

جاء ذلك بحضور اللواء حازم بدر، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، الدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة، الدكتورة غادة ندى، مدير مديرية الشؤون الصحية، واللواء هشام لطفي مدير ستاد الإسكندرية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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