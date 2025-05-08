الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
ads

 تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال جولته اليوم بمحافظة الغربية، مشروع إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد، بمنطقة سبرباي بمركز طنطا.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتحديث البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى الأورام، لاسيما في مجال التشخيص المبكر لها، والذي يسهم بشكل كبير في تحسين نسب الشفاء، كما يدعم تطوير المركز فرص تقليل فترات الإنتظار، خاصة أنه يتم تجهيزه لخدمة عدة محافظات مجاورة للغربية.

وخلال الجولة استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مكونات المشروع ومراحل تنفيذه، حيث أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن المستشفى الجديد يهدُف لتشخيص وعلاج الأورام، والتثقيف والكشف المُبكر عن الأورام، وذلك بنطاق مُحافظات: الغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، بالإضافة إلى جزء من محافظة البحيرة، بحيث يخدم قرابة 20 ألف مريض جديد سنويًا، إلى جانب 250 ألف مريض يستقبلهم المركز القديم للأورام سنويًا.

وأضاف الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أن مستشفى أورام طنطا الجديد من المخطط ان يستقبل ما يربو على 400 ألف متردد، ويهدُف إلى استكمال جميع خدمات علاج وتشخيص الأورام غير الموجودة في المركز القديم، مثل: العلاج الإشعاعي، والطب النووي، والرنين المغناطيسي، وزرع النخاع، ليكون مركزًا لتقديم خدمة طبية مميزة.

كما شرح المهندس حاتم حمدي، من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مكونات المشروع، موضحًا ان المستشفى الجديد سيضم 244 سريرًا، تشمل أسرة داخلية للمرضى، وأسرة عناية جراحية، وأسرة عناية طبية، وأسرة عناية أطفال، وأسرة نخاع عظمي، كما ستتضمن مكوناته العيادات الخارجية، بواقع 20 عيادة، وصيدلية، وكذا قسم الأشعة، ووحدة المسح الذري، وبنك الدم، والمعامل، وقسم العلاج الكيميائي، مزود بقاعتي علاج كمياوي، وكراسي إنعاش، وغرف عزل، إلى جانب قسم المناظير، ويضم 5 غرف مناظير، بالإضافة إلى الأقسام الداخلية وبها غرف إقامة المرضى، ووحدات عناية مركزة للكبار، وأخرى للأطفال، ووحدات عناية جراحية، وغرف عمليات جراحية، بواقع 3 غرف جراحية خاصة، و7 غرف عمليات جراحية خاصة، ووحدات لزرع النخاع، إلى جانب بنك الدم التجميعي، وفصول دراسية وقاعة محاضرات وورش عمل.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفى أورام طنطا الجديد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظة الغربية منطقة سبرباي بمركز طنطا طنطا

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد مركز أورام طنطا القديم

مدبولي يتفقد محطة مياه طنطا، و76% نسبة تغطية الصرف الصحي بالغربية (صور)

من منطقة عشوائية إلى حي نموذجي، الدولة تُعيد رسم خريطة العجيزي بطنطا (صور)

وزير الصحة: تنفيذ 18 مشروعا بإجمالي 1.7 مليار جنيه بالغربية

رئيس الوزراء يبدأ جولته التفقدية للمشروعات الصحية بمحافظة الغربية

رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس

رئيس الوزراء يتفقد اليوم المشروعات الخدمية والتنموية بالغربية

بعد وقف إطلاق النار في اليمن، رئيس الوزراء يزف بشرى سارة عن الاقتصاد

الأكثر قراءة

احنا في مركب واحد، ميدو يوجه رسالة قوية لمجلس إدارة الزمالك بعد إساءته إليه

موعد تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم

فيديو يثير الجدل، ضبط بائعة اعترضت سائحا وطلبت مالًا للسماح بمروره في القاهرة

خطوة مفاجئة، الصين تدعو رعاياها لمغادرة السودان فورًا

الباعة في سوق عبد المجيد محمود: بنبيع بسعر الجملة ومحتاجين وسائل مواصلات (فيديو وصور)

المفاجآت كبيرة وخطيرة، توفيق عكاشة: ترامب يتلقى الأوامر من مجلس إدارة العالم

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

مصدر بالأهلي: اقتربنا من حسم ملف خليفة كولر

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في مجلس النواب بخصوص الإيجار القديم؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، ما هو طواف الوداع وشروطه؟

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح مدى الاستطاعة في الحج لمن عليه ديون مؤجلة

منها الموت يوم عرفة، ما المراد بحسن الخاتمة وعلامتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية