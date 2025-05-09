رفعت سيد أحمد: الإدارة الأجنبية لغزة "تواطؤ أمريكي" ومقدمة لضم القطاع إلى إسرائيل

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، المفكر القومي والخبير الاستراتيجي، إن المقترح الأمريكي بفرض إدارة أجنبية على قطاع غزة يمثل تواطؤًا صريحًا مع الاحتلال الإسرائيلي، ويكشف عن مخطط طويل الأمد لضم القطاع إلى الكيان الصهيوني، تحت غطاء إنساني مزعوم.

وقال سيد أحمد لـ فيتو إن "الحديث عن إدارة أجنبية لا يأتي رحمة بسكان القطاع، بل يعكس محاولة أمريكية لتوفير غطاء سياسي وعسكري للاحتلال الإسرائيلي، تمهيدًا لفرض واقع جديد ينتهي بضم غزة إلى الكيان المحتل".

وأضاف أن "أهل غزة أدرى بشؤونهم، والإدارة الشرعية للقطاع يجب أن تكون فلسطينية، سواء من الداخل أو الخارج، من قِبل قوى المقاومة أو السياسيين الفلسطينيين، الذين يزيد عددهم على 15 مليون داخل وخارج الوطن".

وأشار إلى أن واشنطن، سواء في عهد الرئيس بايدن أو سلفه ترامب، لم تتغير في جوهرها، بل ظلت داعمًا رئيسيًا للاحتلال، وها هي اليوم تُعيد صياغة الاحتلال بوسائل جديدة عبر اقتراح "الإدارة الأجنبية".

إدارة عربية ممكنة بعد وقف الحرب

وأوضح الدكتور رفعت أن هناك إمكانية واقعية لطرح إدارة عربية، وعلى وجه الخصوص مصرية، لتسيير شؤون القطاع بعد وقف الحرب مباشرة، مشددًا على أنه "لا حجة تُبرر فرض إدارة أجنبية سوى دعم الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع: "نحن نواجه مشروعًا صهيونيًا أكبر، لا يستهدف غزة فقط، بل يسعى لطرد الفلسطينيين من كامل التراب الوطني في الضفة وغزة، في محاولة لخلق ما يُعرف بـ 'ممر داوود'، الذي يمتد من جنوب سوريا وصولًا للعراق".

ممر داوود ومخطط "إسرائيل الكبرى"

وحذّر سيد أحمد من أن المخطط الصهيوني يستهدف السيطرة على المنطقة جيوسياسيًا واقتصاديًا، موضحًا أن "ممر داوود" يعني إقامة إسرائيل الكبرى، بالسيطرة على منابع نهر الفرات وثروات غزة من الغاز والبترول، وفتح قناة مائية من خليج العقبة إلى غزة، في مشروع يهدف لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا في المنطقة بأكملها".

دعم المقاومة السبيل الوحيد

وختم المفكر القومي حديثه بالتأكيد على أن "السبيل الوحيد لمواجهة هذه المخططات هو دعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح، لتمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه، ومواجهة محاولات التهجير القسري وفرض الوقائع الاستعمارية".

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