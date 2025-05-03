أمريكا وإسرائيل يقتربان من التوصل إلى اتفاق لاستئناف تدفق المساعدات إلى غزة

اقتربت الولايات المتحدة وإسرائيل وممثلي صندوق دولي جديد من التوصل إلى اتفاق لاستئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون سيطرة حركة حماس.



وأفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤوليْن إسرائيلييْن ومصدر أمريكي مطلع على الوضع أن "الولايات المتحدة وإسرائيل وممثلي صندوق دولي جديد يقتربون من التوصل إلى اتفاق حول كيفية استئناف إمدادات المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة دون سيطرة "حماس"".

وقالت مصادر الصحيفة إن مسؤولين من إسرائيل والولايات المتحدة وممثلين عن الصندوق الإنساني الدولي وشركات خاصة بحثوا في الأسابيع الأخيرة آلية جديدة لإيصال المساعدات، ومثل الجانب الإسرائيلي وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقدم المباحثات خلال مكالمتهما الهاتفية الأسبوع الماضي.

ووفق الموقع فإنه من المقرر أن تتم عمليات إيصال المساعدات الإنسانية من خلال صندوق تتم إدارته على المستوى الدولي وتدعمه الدول والمنظمات الخيرية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الخطة تتضمن بناء عدة مجمعات في مختلف أنحاء قطاع غزة حيث يمكن للفلسطينيين الحضور مرة واحدة في الأسبوع لتلقي حزمة مساعدات لمدة 7 أيام لكل عائلة.

واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

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