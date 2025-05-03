السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا وإسرائيل يقتربان من التوصل إلى اتفاق لاستئناف تدفق المساعدات إلى غزة

المجاعة في غزة، فيتو
المجاعة في غزة، فيتو

اقتربت الولايات المتحدة وإسرائيل وممثلي صندوق دولي جديد من التوصل إلى اتفاق لاستئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون سيطرة حركة حماس.


وأفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤوليْن إسرائيلييْن ومصدر أمريكي مطلع على الوضع أن "الولايات المتحدة وإسرائيل وممثلي صندوق دولي جديد يقتربون من التوصل إلى اتفاق حول كيفية استئناف إمدادات المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة دون سيطرة "حماس"".

وقالت مصادر الصحيفة إن مسؤولين من إسرائيل والولايات المتحدة وممثلين عن الصندوق الإنساني الدولي وشركات خاصة بحثوا في الأسابيع الأخيرة آلية جديدة لإيصال المساعدات، ومثل الجانب الإسرائيلي وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقدم المباحثات خلال مكالمتهما الهاتفية الأسبوع الماضي.

ووفق الموقع فإنه من المقرر أن تتم عمليات إيصال المساعدات الإنسانية من خلال صندوق تتم إدارته على المستوى الدولي وتدعمه الدول والمنظمات الخيرية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الخطة تتضمن بناء عدة مجمعات في مختلف أنحاء قطاع غزة حيث يمكن للفلسطينيين الحضور مرة واحدة في الأسبوع لتلقي حزمة مساعدات لمدة 7 أيام لكل عائلة.

واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قطاع غزة حركة حماس الولايات المتحدة إسرائيل الصندوق الإنساني الدولي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر
ads

الأكثر قراءة

على طريقة فيلم أنا الدكتور، قصة الطبيب المزيف الذي خدع قرية كاملة 10 سنوات بالفيوم (صور)

الشرع بعد الهجوم الإسرائيلي: لا نريد الحرب لكن إن فرضت علينا جعلناها كصلاة العصر لا شفع فيها ولا وتر

بطلها 12 تاجرا بينهم سيدة وشقيقها، مخالفات جديدة في واقعة إهدار المال العام بمشروع جمعيتي بقنا

رسميا، النتائج النهائية للمرشحين على مقعد نقابة الصحفيين (فيديو وصور)

حريق هائل في محطة بنزين بالمنيا

محمد رمضان: الشرط الجزائي وراء تأخر إقالة كولر والأهلي كان مجهز أسماء لخلافته منذ شهرين (فيديو)

ارتفاع طن اليوريا العادي إلى 3474 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

محمد رمضان: غرقت لاعبي الأهلي بالمنح والمكافآت وهذا ما فعله الشناوي أثناء تجديد عقده (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات جيلي بالسوق المصرية خلال شهر أبريل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 3 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 3 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية