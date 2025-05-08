الخميس 08 مايو 2025
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اقتصاد

وزير الصناعة: نتطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع فرنسا

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

 التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل مع مجالي سيزانا – نائب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، والسفير إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية بالقاهرة.

ويأتي ذلك على هامش فعاليات المنتدى الفرنسي الاقتصادي الإقليمي " شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسية؛ حيث ينعقد المنتدى تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا.

وأعرب الفريق مهندس كامل الوزير عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين. 

 

وأشار إلى سعادته بالمشاركة في فعاليات المنتدى الفرنسي الإقليمي، والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك، وسيفتح افاقًا جديدة نحو مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين.

وأشاد بالتعاون المثمر والإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات ومنها مشروعات قطاعي الصناعة والنقل.

التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة

 وأشار إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة، وإنشاء صناعات كبيرة في مصر والمساهمة في توطين عدد من الصناعات بها ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعات إلى مصر، كما تناولت المباحثات متابعة خارطة الطريق الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، والذي سبق وتم توقيع خطة العمل الخاصة بالاتفاق على الخطوات القادمة للمشروع بين مصر وفرنسا خلال الفترة الماضية، حيث أشار الوزير إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسيمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة ويربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي.

 

عمق العلاقات المصرية الفرنسية

 ومن جانبها أكدت  مجالي سيزانا – نائب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي على عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأشارت إلى الأهمية الكبيرة لزيارة  الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر خلال الفترة الماضية. 

ولفتت إلى حرص الجانب الفرنسي على زيادة حجم التعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل وعلى الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانب الفرنسي للتعاون مع الجانب المصري في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، وكذلك اهتمام الشركات الفرنسية للتعاون مع الجانب المصري في مجالي النقل والصناعة خاصة وان المفاوضات بين الجانبين دائما مفاوضات بناءة وتصب في صالح البلدين الصديقين.

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الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مهندس كامل الوزير كامل الوزير

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