المتهم بقتل شاب في الطالبية: "سدد له طعنات قاتلة بعد محاولة سرقتي"

اعترف المتهم بقتل شاب في منطقة الطالبية أمام جهات التحقيق بتفاصيل جريمته، مؤكدا أنه سدد له طعنات قاتلة بسلاح أبيض بعدما حاول المجني عليه سرقة متعلقاته من داخل شقته.

وقال المتهم في محضر التحقيق: "ماكانش قدامي حل غير إني أخلص عليه لما لقيته بيحاول يسرقني".

جاء ذلك بعدما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض عليه، عقب ورود بلاغ يفيد العثور على جثة شاب مطعون بسلاح أبيض داخل شقة في الطالبية.

انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة تعود لشاب معروف الهوية.

تحريات الأجهزة الأمنية توصلت إلى هوية الجاني، وبضبطه أقر بالجريمة مبررًا فعلته بمحاولة الضحية سرقته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة التي تباشر التحقيقات.

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