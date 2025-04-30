الأربعاء 30 أبريل 2025
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حوادث

التحقيقات: لا توجد شبهة جنائية في العثور على جثة سباك أسفل عقار بالطالبية

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باشرت نيابة شمال الجيزة التحقيق في العثور علي جثة سباك أسفل عقار لقي مصرعه أثر سقوطه من الطابق الخامس في الطالبية، واستدعت أسرته لسماع أقوالهم.

 

وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، تبين أن سباك أثناء أداء عمله، اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وصرحت النيابة بدفن الجثة.


سقوط شخص من عقار في منطقة الطالبية

 

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط شخص من عقار في منطقة الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.


تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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الطالبية نيابة شمال الجيزة الجيزة أمن الجيزة

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