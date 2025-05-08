النيابة تحقق مع سيدة انتحلت صفة طبيبة وافتتحت عيادة في الهرم

تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة مع سيدة انتحلت صفة طبيبة، بعدما تم ضبطها أثناء إدارتها لعيادة تجميل دون أي مؤهل طبي رسمي، وذلك في منطقة الهرم بالجيزة.

وكشفت التحريات أن المتهمة زورت شهادة جامعية تفيد تخرجها من كلية الطب، واستخدمتها لفتح عيادة لممارسة نشاط طبي غير مشروع في مجال التجميل.

وجاء تحرك الأجهزة الأمنية عقب ورود معلومات إلى رجال مباحث مديرية أمن الجيزة تفيد بقيام سيدة بمزاولة مهنة الطب دون ترخيص، وبمداهمة العيادة تم ضبط المتهمة، وتم التحفظ على المستندات المزورة المستخدمة في الاحتيال.

وقد أمرت النيابة باستدعاء شهود الواقعة، والتحفظ على الأدلة الفنية من داخل العيادة، كما أمرت بحبس المتهمة على ذمة التحريات، وطلبت تحريات المباحث حول نشاطها وعدد الضحايا المحتملين.

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