هنري يوجه رسالة لناصر الخليفي بعد تأهل سان جيرمان لنهائى دوري أبطال أوروبا

وجه تيري هنري لاعب آرسنال ومنتخب فرنسا السابق رسالة إلى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان بعد تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل سان جيرمان لنهائى دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على آرسنال بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في نصف النهائي لضرب موعد مع إنتر ميلان.

هنري يدعم سان جيرمان

قال هنري للخليفي في تصريحات تلفزيونية: "شكرًا ناصر، لأنك غيّرت الطريقة التي يرى بها الناس باريس سان جيرمان."

وأوضح أن النادي لم يكن يحظى باهتمام كبير في فترة شبابه كلاعب، لكن الخليفي نجح في إحيائه ووضعه تحت أضواء العالمية.

ورغم أن فريق هنري السابق خرج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس، إلا أنه قال: "أريد لباريس سان جيرمان أن يفوز باللقب، لأنه سيكون تتويجًا لِمَ أنجزته للنادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.