الخميس 08 مايو 2025
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رياضة

هنري يوجه رسالة لناصر الخليفي بعد تأهل سان جيرمان لنهائى دوري أبطال أوروبا

هنري
هنري

 وجه تيري هنري لاعب آرسنال ومنتخب فرنسا السابق رسالة إلى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان بعد تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل سان جيرمان لنهائى دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على آرسنال بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في نصف النهائي لضرب موعد مع إنتر ميلان.

 

هنري يدعم سان جيرمان 

 قال هنري للخليفي في تصريحات تلفزيونية: "شكرًا ناصر، لأنك غيّرت الطريقة التي يرى بها الناس باريس سان جيرمان." 

وأوضح أن النادي لم يكن يحظى باهتمام كبير في فترة شبابه كلاعب، لكن الخليفي نجح في إحيائه ووضعه تحت أضواء العالمية.

ورغم أن فريق هنري السابق خرج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس، إلا أنه قال: "أريد لباريس سان جيرمان أن يفوز باللقب، لأنه سيكون تتويجًا لِمَ أنجزته للنادي.

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