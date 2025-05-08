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وزير الثقافة يناقش رسالة ماجستير في جامعة حلوان عن حملات التوعية بحقوق المرأة

وزير الثقافة يناقش
وزير الثقافة يناقش رسالة ماجستير في جامعة حلوان
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 استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك قبل انعقاد مناقشة رسالة ماجستير بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة في مشهد يجسد الدور المحوري الذي يلعبه المجمع في دعم البحث العلمي والباحثين، ونشر الثقافة الأكاديمية، بحضور كبار الشخصيات العامة والوزراء والمفكرين وصُنّاع القرار. 

وناقشت الباحثة رشا محمود محمد البنا رسالة الماجستير المقدمة بعنوان "حملات التوعية بحقوق المرأة باستخدام الوسائل الإعلانية الحديثة"، وركزت على أهمية الأساليب الجرافيكية وتأثيرها في حملات التوعية بحقوق المرأة ومدى تناسبها لطبيعة وثقافة الشعوب في المجتمعات المختلفة، ومعرفة الضوابط التي يجب مراعاتها في التصميم مع الاختلاف الثقافي والحضاري، حيث وجد أن الحملات الجذابة والملفتة هي التي تحقق تفاعلات كبيرة عن الحملات الجادة.

مجمع الفنون والثقافة جامعة حلوان

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تدعم بقوة الأبحاث التي تمس قضايا المجتمع الحيوية،  وأضاف: نحن فخورون بانعقاد مثل هذه المناقشات التي يحضرها كبار الشخصيات رفيعة المستوى والمؤثرة، وذلك في رحاب جامعة حلوان ومجمع الفنون والثقافة الذي يعد منبرًا للعلم ويفتح مساحة للحوار العلمي والمجتمعي المستنير.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، أن المجمع أصبح محطة رئيسية في المشهد الأكاديمي المصري، مضيفًا: “نحن نفتح أبواب المجمع أمام الأفكار المستنيرة والقامات العلمية والفكرية الكبرى، ونعمل على أن يكون مساحة للاندماج بين الفن، والبحث، والتنمية المجتمعية.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من نخبة علمية مرموقة، وهم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والأستاذ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، مشرفًا رئيسًا ورئيسًا للجنة، والدكتورة سالي أحمد محمد الزيني، الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك بالكلية، مشرفًا مشاركًا، والدكتورة إيمان أسامة محمد سالم، الأستاذ بقسم الجرافيك بالكلية، مناقشًا، والدكتورة دينا جمال عبود، عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة، وأستاذ الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، مناقشًا.

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مجمع الفنون والثقافة جامعة حلوان وزير الثقافة جامعة حلوان

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