عرض "قابل للحذف" و"أناكوندا" ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح

تتواصل بمسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية مساء اليوم الأربعاء، فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم المواهب الشابة.

عرض قابل للحذف

ويشهد اليوم عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "قابل للحذف" لفرقة كوم أمبو المسرحية، تأليف طه الأسواني، وإخراج علي جودة، وتدور أحداثه حول قصة شاب يعاني من متلازمة اضطراب كرب ما بعد الصدمة، نتيجة تعرضه لموقف صادم قلب حياته رأسا على عقب.

عرض أناكوندا

أما العرض الثاني، بعنوان "أناكوندا"، لفرقة قنا، تأليف محمد موسى، وإخراج أحمد عبد المنتصر، ويعرض في الساعة الثامنة مساءً، ويناقش عددا من القضايا المجتمعية، وكيفية التعامل معها وذلك من خلال مشاهد متصلة منفصلة.

ينفذ المهرجان بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويشارك فيه هذا العام 27 عرضا مسرحيا مجانيا، بواقع عرضين يوميا، ويدير الدورة المخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح.

كما تصدر عن المهرجان نشرة يومية برئاسة تحرير الكاتب والناقد يسري حسان، وتتكون اللجنة التحكيمية من د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، والمخرج سامح مجاهد.

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