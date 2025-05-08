رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية قبل غلق باب ملء البيانات

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية، يبحث عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2024-2025، قبل غلق باب ملء البيانات.

استمارة التقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2025

واستكمالا للخدمات التي تحرص بوابة فيتو على تقديمها لجميع متابعينا عبر موقعها الإلكتروني، ننشر رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2025 والتفاصيل الكاملة.

امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2025 للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه يمكن للطلاب التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالي لتسجيل البيانات اضغط هنا.

استمارة التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2025

وأكدت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم توفير رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025 لنظام الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات الفنية «صناعي - تجارى- زراعي -فندقي»، وذلك للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2025/2024.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى آخر موعد لتسجيل استمارة التقديم لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024-2025، اليوم الخميس 8 مايو الجارى.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2025 تنطلق يوم 27 مايو الجارى.

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