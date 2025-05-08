علاقة غير شرعية بقاصر ومحاولات قتل، تفاصيل جديدة بفضيحة الممثل الكوري كيم سوهيون

كشفت عائلة الممثلة الراحلة كيم ساي رون عن تفاصيل جديدة في علاقة الممثل كيم سوهيون بالممثلة الراحلة وهي في عمر الـ 14 عامًا وذلك من خلال تسجيل صوتي لها قبل وفاتها.

وذكر المحامي أن كيم ساي رون شخص بلغ عن الفضيحة في نيوجيرسي قبل شهر من وفاة الممثلة، بما في ذلك محتوى عن كيم سوهيون، حيث تحدثت كيم ساي رون لمدة ساعة ونصف تقريبًا، وتم تسجيل هذا الصوت بالكامل بموافقتها.

ووفقًا للمحامي، تعرضت هذه الشخص لهجوم في في 30 أبريل من قبل شخصين، أحدهما كوري والآخر صيني، حيث طُعن في الرقبة تسع مرات في الولايات المتحدة، وقال المحامي: "توسلت الأسرة بإخلاص أن نكشف عن جزء من التسجيل لأن هذا الحادث قد يصبح أكثر خطورة إذا انتظرنا أكثر"، وأضاف أن القضية قيد التحقيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

علاقة كيم سوهيون بالراحل كيم ساي رون في سن الـ 14 عام

في جزء من التسجيل الذي كُشف عنه في المؤتمر الصحفي، تتحدث كيم ساي رون إلى الشخص عن المخالفات في 10 يناير 2025 في مقهى في نيوجيرسي.

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-김새론이 중학교 2학년이던 시절 성관계를 함 pic.twitter.com/cYTXXqWSIQ — ㅇㅇ (@29485_) May 7, 2025

في التسجيل، قالت: "كنتُ أواعد سو هيون، قد تقولون إنني مجنونة ولا تُصدقونني، لكنني كنتُ أواعده منذ أن كنتُ في المدرسة الإعدادية، وانفصلنا بعد التحاقي بالجامعة"، وأضافت: "سوهيون وهؤلاء الحائزون على الميدالية الذهبية مخيفون حقًا وسيفعلون أي شيء، أشعر وكأنني تعرضت للاستغلال منذ المرحلة الإعدادية. بصراحة، كنت حبيبته، وهو يعرف كيف كنت أعامله منذ المرحلة الإعدادية، لكن بعد الحادث، صوروني جميعًا كشخص غريب. الأمر المثير للدهشة حقًا أنه أرسل لي صورة التقطها وهو يمارس العلاقة الحميمية مع شخص آخر. قال إن رائحتها تشبه رائحة الأعشاب البحرية، لذا حفظ اسمها باسم "مييوك" في هاتفه وأرسلها لي. لو كنت في ظروف أفضل، لكنت كشفت كل شيء بالفعل،".

وأوضحت أيضًا في التسجيل: "أول حدثت علاقة حميمية معه كانت خلال عطلة الشتاء في سنتي الثانية من المرحلة الإعدادية. بالتفكير في الأمر الآن، لقد تعرضت للاستغلال الجنسي. لا يعرف الكثيرون عن موعد مواعدتي له في المرحلة الإعدادية، لكن رد فعلهم جميعًا كان متشابهًا. سألوني لماذا تركته."

وأعلن الممثل القانوني أن عائلة كيم ساي رون رفعت شكوى جنائية ضد كيم سو هيون لانتهاكه قانون رعاية الطفل.

بيانه هو كما يلي:

هذا بو جي سوك، محامي شركة المحاماة BUYOU، ممثلًا لعائلة الراحلة كيم ساي رون. لقد عقدنا سابقًا مؤتمرًا صحفيًا في 27 مارس. وكان السبب في ذلك هو وضع حد للجدل من خلال تقديم أدلة على أن الراحلة كيم ساي رون وكيم سو هيون كانتا على علاقة عندما كانت قاصرًا. أرادت عائلة الفقيدة اعتذارًا من كيم سو هيون، ولكن ما حصلوا عليه بدلًا من ذلك كان دعوى قضائية وشكوى جنائية للمطالبة بتعويضات بلغت حوالي 12 مليار وون (حوالي 8.6 مليون دولار)، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي من كيم سو هيون نفى فيه باستمرار أنه كان يواعد الراحلة كيم ساي رون عندما كانت قاصرًا وصرح بأنه سيثبت الحقيقة من خلال تحقيق رسمي. وردًا على ذلك، تعاونت الأسرة بشكل كامل مع التحقيق، وقدمت جميع المواد التي طلبتها السلطات.

ومع ذلك، وعلى عكس تصريحه بأنه سيثبت الحقيقة من خلال التحقيق، ادعى كيم سو هيون مرارًا وتكرارًا أن الأدلة ملفقة. كما قدّم مستخدمو يوتيوب، مثل لي جين هو، ادعاءات مماثلة دون أسباب واضحة. في الوقت نفسه، قدّم كيم سو هيون شكاوى عديدة ضد عائلة الفقيد. ومع ذلك، التزمت العائلة بمبدأ عدم الرد، على أمل أن تكشف التحقيقات الحقيقة.

في هذه الحالة، عُرض مؤخرًا على مُبلّغ عن المخالفات كان يساعد العائلة، عرضٌ لشراء أدلة حاسمة بحوزتهم مقابل مليارات وون (ملايين الدولارات). وعندما رفض المُبلّغ، تعرّضوا لتهديدات خطيرة على سلامتهم الشخصية. ونظرًا لهذه الظروف الطارئة، نرجو تفهمكم ونحن نعقد مؤتمرًا صحفيًا آخر.

في اليوم المذكور، قدّمت عائلة الفقيد، من خلال مكتبنا القانوني، شكوى جنائية ضد كيم سو هيون لانتهاكه قانون رعاية الطفل والاتهام الكاذب. تُعاقب المادة 17، البند 2 من قانون رعاية الطفل، من يُجبر طفلًا على ارتكاب أفعال فاحشة، أو يتوسط في مثل هذه الأفعال، أو يرتكب تحرشًا جنسيًا أو غيره من أشكال الاعتداء الجنسي ضد طفل. أكدت الأسرة أن كيم سو هيون أجبر المرحومة كيم ساي رون، عندما كانت قاصرًا في السنة الثانية من المدرسة الإعدادية خلال عطلة الشتاء، على القيام بأفعال فاحشة وعرضها للتحرش الجنسي وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، ولذلك تقدمت بشكوى لانتهاك قانون رعاية الطفل.

كانت كيم سو هيون على علاقة بالمرحومة كيم ساي رون عندما كانت قاصرًا. ومع ذلك، تقدم كيم سو هيون بشكوى ضد الأسرة بتهمة التشهير بنشر معلومات كاذبة رغم أن الأسرة تقول الحقيقة. ردًا على ذلك، تقدمت الأسرة بشكوى ضد كيم سو هيون بتهمة الاتهام الكاذب، بدعوى أنه يحاول معاقبة الأسرة جنائيًا بتقديم ادعاءات كاذبة.

إلى جانب هذه الشكاوى، طلبنا تحقيقًا من وكالة شرطة مدينة سيول. وكما ذكرنا سابقًا، تعرض المبلغ عن المخالفات لهجوم بسلاح وكان في حالة تهدد حياته. كشف التحقيق أن المعتدي من جوسونجوك (من أصل كوري من الصين) دخل الولايات المتحدة مؤخرًا، وأن الشخص الذي أحضر المعتدي إلى مكان الحادث كوري أيضًا دخل الولايات المتحدة مؤخرًا. لذلك، طلبنا التحقيق في الهوية الدقيقة للشخص الكوري وملابسات الهجوم.

بالإضافة إلى التهديدات التي تعرّض لها المُبلّغ عن المخالفة، لوحظت مؤخرًا مركبات مشبوهة يُشتبه في أنها تتعقب بالقرب من منزل عمة الراحل كيم ساي رون. نطالب بشدة الشرطة بحماية عائلة الفقيد والرئيس التنفيذي كيم سي إيوي."

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