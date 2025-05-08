خلال جولة مدبولي بالغربية، وزير الصحة يستعرض أهم المشروعات بالمحافظة (صور)

قدم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عرضا حول مشروعات وزارة الصحة في محافظة الغربية، كما قدم شرحا مفصلا حول الهيكل الوظيفي لكل مستشفى من مستشفيات المحافظة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الصحة في صدارة اهتمام الدولة، كما أن الحكومة تضعه على رأس أجندة عملها، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية، كما أن هناك توجيها دائما من السيد الرئيس باستمرار وتكثيف العمل لتطوير هذه المنظومة، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع المحافظات، مع زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

فيما أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية الصحية على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء وتجهيز منشآت جديدة وتحديث وتطوير المراكز الطبية القائمة، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف إلى توفير مظلة حماية صحية لجميع المصريين، فضلا عن تطوير وتجهيز منشآت الرعاية الأساسية لضمان تقديم جميع الخدمات بجودة عالية.

وفي هذا الإطار، أوضح نائب رئيس الوزراء أن هناك تعاونا كبيرا مع القطاع الخاص لتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة، مع تطوير القائم ورفع كفاءته؛ من أجل النهوض بمنظومة الصحة في جميع المحافظات، ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية؛ لتحسين صحة المواطن المصري.

واستعرض وزير الصحة والسكان أمام رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه المشروعات القومية المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي 2024 - 2025، مشيرا إلى أن هناك 20 مشروعا يتم تنفيذها في 11 محافظة بإجمالي قيمة تقديرية تبلغ 11.7 مليار جنيه، بإجمالي عدد أسرّة 2649 سريرا، وتشمل 1749 سرير إقامة، و458 سرير رعاية مركزة، و442 حضانة، و96 غرفة عمليات، و542 ماكينة غسيل كلوي.

وفي الوقت نفسه، أشار نائب رئيس الوزراء إلى المشروعات المنتهية من عام 2014 حتى 2025 بمحافظة الغربية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 18 مشروعا بإجمالي يصل إلى نحو 1.7 مليار جنيه، منها مستشفى طنطا العام، ومستشفى الحميات بطنطا، ومستشفى حميات كفر الزيات )مرحلة أولى)، ومركز تنمية وصحة الأسرة ششتا، ومشروع إنشاء عيادة بسيون ومركز خدمة العملاء بعيادة صحة ثان، ومستشفى حميات المحلة، بالإضافة إلى مستشفى محلة مرحوم، ومستشفى حميات زفتى (مرحلة أولى)، ومستشفى رمد المحلة، وغيرها من المشروعات الأخرى.

وفي هذا الإطار، قدم الدكتور خالد عبد الغفار شرحا مفصلا حول الهيكل الوظيفي لكل مستشفى من مستشفيات محافظة الغربية، وكذا مراحل التطوير ومعدل الإنجاز في مشروعات الإنشاءات الجديدة، مشيرا إلى أن مساحة مستشفى طنطا العام تبلغ 13100 متر مربع، بسعة 223 سرير إقامة، و45 سرير عناية مركزة، و26 حضانة، و11 غرفة عمليات، و21 عيادة خارجية، و34 ماكينة غسيل كلوي.

كما قدم وزير الصحة والسكان شرحا لمشروع إنشاء مستشفى محلة مرحوم المركزي، لافتا إلى أن مساحته تصل إلى 7700 متر مربع بطاقة استيعابية 63 سرير إقامة، و6 أسرة عناية مركزة، و21 حضانة، و3 غرف عمليات، و13 عيادة خارجية، و6 ماكينات غسيل كلوي، بالإضافة إلى مستشفى رمد المحلة؛ حيث تبلغ مساحتها 1965 مترا مربعا، بسعة 33 سرير إقامة، وغرفتين عناية مركزة، ومستشفى حميات كفر الزيات، التي تبلغ مساحتها 1950 مترا مربعا، بسعة 60 سرير إقامة، و16 عناية مركزة.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار مشروع إنشاء جناح الحميات والجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا التي تبلغ مساحته 2050 مترا مربعا، بسعة 72 سرير إقامة، و21 سرير عناية مركزة، و4 غرف عمليات، و8 عيادات خارجية، و12 ماكينة غسيل كلوي، بالإضافة إلى مستشفى حميات المحلة (تطوير شامل) بمساحة 22800 متر مربع بسعة 12 سرير إقامة، و16 سرير عناية مركزة، و78 عناية متوسطة، و10 عيادات خارجية، و16 ماكينة غسيل كلوي.

كما تطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلى الهيكل الوظيفي لمستشفى حميات زفتى بمساحة 4200 متر مربع بسعة 50 سرير إقامة، و10 أسرة عناية مركزة، و16 سرير عناية متوسطة، و3 عيادات خارجية، كما استعرض جهود تطوير مركز بنك دم وتجميع البلازما بطنطا، بإضافة 18 كرسي بلازما.

كما قدم شرحا مفصلا لمشروعات التطوير الجاري العمل بها، وتشمل مستشفى السنطة بمساحة 13000 متر مربع، وبسعة استيعابية 185 سرير إقامة، و13 سرير عناية، و25 حضانة، و6 غرف عمليات، و17 عيادة خارجية، و21 ماكينة غسيل كلوي، فضلا عن مشروع إنشاء مستشفى أورام طنطا بمساحة 5874 مترا مربعا، وبسعة 160 سرير إقامة، و12 عناية جراحية، و34 عناية طبية، و12 عناية أطفال، و26 نخاع عظمي، و20 عيادة خارجية، و10 غرف عمليات.

كما أشار نائب رئيس الوزراء إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة المجمع الطبي بطنطا بسعة 109 أسرة إقامة، بسعة 49 سرير عناية، و6 غرف عمليات، و15 ماكينة غسيل كلوي.

كما استعرض وزير الصحة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026 ومنها مشروع إنشاء مستشفى بشبيش، بطاقة استيعابية 16 سرير إقامة، و10 غرف عناية مركزة، و4 حضانات، وغرفتين عمليات، و7 عيادات خارجية، و5 ماكينات غسيل كلوي، بتكلفة تقديرية 210 ملايين جنيه.

وفيما يخص الوحدات الصحية الخاصة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن نطاق الأعمال للمشروعات الجاري تنفيذها يشمل 15 إنشاء جديدا على أرض بديلة، وعدد 2 هدم وإنشاء جديد على نفس الأرض، وعدد 8 رفع كفاءة، مشيرا إلى أنه تم تسلم 11 مشروعا منها، ويتبقى 14 جار العمل على تشغيلها.

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