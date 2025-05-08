مصرع مزارع التهمته ماكينة حصاد قمح في الغربية

لقي شخص مصرعه بعد أن التهمته ماكينة دراس المحصول خلال عملية الحصاد بالسنطة البلد في محافظة الغربية.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ بسقوط مواطن داخل ماكينة دراس القمح أثناء تزويدها بالمحصول، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن الضحية يُدعى "إبراهيم.ا" مقيم بالسنطة البلد وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى السنطة العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.



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