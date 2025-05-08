ننشر الخريطة الكاملة للجامعات التكنولوجية

تعتمد الجامعات التكنولوجية بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.

كما يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تُلبي احتياجات مجتمع الصناعة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بالتعليم التكنولوجي والفني.

التخصصات التي تقدمها الجامعات التكنولوجية

وتقدم الجامعات العديد من التخصصات ومنها:

برنامج تكنولوجيا المعلومات

برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس.

برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس

برنامج السكك الحديدية

برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة

تكنولوجيا صناعة ماكينات الغزل والنسيج

تكنولوجيا الصناعات الغذائية

تكنولوجيا التصنيع الدوائي

تكنولوجيا تركيبات الأسنان

تكنولوجيا الصناعات الخشبية

تكنولوجيا شبكات النقل والتوزيع الكهربي

صيانة وتشغيل السفن

برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية

تكنولوجيا الأجهزة الكهربية والإلكترونية

تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر

تكنولوجيا كهرباء صناعية، تكنولوجيا الملابس الجاهزة

ميكانيكا صناعة

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

الأمن السيبراني

أنظمة التحكم الصناعية

تكنولوجية الجرارات

تكنولوجيا إنتاج ونقل ومعالجة البترول

تكنولوجيا الخدمات الفندقية، آلية صناعية

تكنولوجيا التكييف والتبريد

علوم البيانات، ومعلوماتية صحية

برنامج تكنولوجيا البرمجيات

الرعاية الصحية

تكنولوجيا الطاقة الشمسية

تكنولوجيا طاقة الرياح

تكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات

برنامج تكنولوجيا الشبكات).

الخريطة الكاملة للجامعات التكنولوجية

ويوجد حاليًا 12 جامعة تكنولوجية هي:

القاهرة الجديدة التكنولوجية

جامعة بني سويف التكنولوجية

جامعة الدلتا التكنولوجية

جامعة سمنود التكنولوجية

جامعة طيبة التكنولوجية

جامعة برج العرب التكنولوجية

جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

جامعة حلوان التكنولوجية

جامعة الفيوم التكنولوجية

جامعة أسيوط التكنولوجية

رصد الاحتياجات المحلية بالأقاليم الجغرافية السبعة

وأوضح الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أنه تم تصميم البرامج الدراسية بالكليات التكنولوجية بناءً على رصد الاحتياج إلى هذه التخصصات من خلال رصد الاحتياجات المحلية بالأقاليم الجغرافية السبعة "إقليم القاهرة الكبرى، إقليم الإسكندرية، إقليم الدلتا، إقليم القناة، إقليم شمال الصعيد، إقليم وسط الصعيد، إقليم جنوب الصعيد"، والتقارير الصادرة من التعبئة والإحصاء، كذلك من خلال التعاون مع وزارات الصناعة والتجارة والتخطيط الإستراتيجي، ومعرفة الاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل ومجتمع الصناعة، بالإضافة إلى رصد تقارير منظمة الهجرة الدولية حول فرص العمل المتوفرة بمختلف دول العالم والاحتياج إلى العمالة الماهرة، بجانب التوقعات الخارجية لاحتياجات سوق العمل المُستقبلي، والتكامل بين التعليم التكنولوجي والتعليم ما قبل الجامعي.

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