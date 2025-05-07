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طوارئ بالجامعات استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.. إعلان الجداول وتجهيز القاعات.. و9 تعليمات للطلاب داخل اللجان

امتحانات الجامعات
امتحانات الجامعات

انتهت الجامعات الحكومية من استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، من خلال تجهيز قاعات اللجان وإعلان جداول الامتحانات. 

وزير التعليم العالي يوجه بسرعة إعلان الجداول

أكد وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، موجهًا بسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، والتي من المقرر أن تنطلق بداية شهر يونيو المقبل وفقا لخريطة العام الدراسي. 

كما أكد الوزير ضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.

 

تعليمات أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد تقديم إثبات الشخصية (بطاقة التعريف الجامعي، بطاقة الرقم القومي، جواز السفر للوافدين).

يلتزم الطالب بالحضور إلى مقر لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

لا يسمح للطالب بالدخول إلى لجان الامتحانات بعد مضي ١٥ دقيقة من بدء الامتحان، ولا يسمح بخروجه إلا بعد مرور نصف الوقت ٤٥ دقيقة.

- يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان.

- يمنع منعا تاما دخول الطالب لجان الامتحانات بالهاتف المحمول أو أية أجهزة اتصال ذكية أخرى.

يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات.

- يلتزم الطالب بعدم العبث بورقة الاجابة أو قطع أجزاء منها وتسليمها بعد الانتهاء من الإجابة في الوقت المخصص للملاحظين.

- سوف تحجب نتيجة الطالب في حال عدم سداد الرسوم الدراسية  المقررة.

على جميع الطلاب الالتزام بتوجيهات المراقبين والملاحظين والتعاون معهم للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات.

 

جامعة عين شمس تنتهي من الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني  

وتستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ووفقًا لجداول كل كلية وذلك في إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥. 

وأوضح  محمد ضياء زين العابدين، أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللوجيستية بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، بداية من مراجعة وتجهيز قاعات الامتحانات والكنترولات ووضع جداول الامتحانات، موجهًا بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية مؤكدا على ضرورة وضوح الأسئلة وتناسبها مع الوقت المخصص للامتحان، ومراعاة التوزيع العادل للدرجات، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتحصيل كذلك التوجيه بمراعاة الطلاب ذوي القدرات الخاصة وتيسير كافة السبل اللازمة. 

كما تم التأكيد على أهمية تواجد أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات للرد على استفسارات الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم. 

كذلك قام رئيس الجامعة بتكليف إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب بتدبير احتياجات الكليات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان جودة العملية الامتحانية.

تخصيص فرق طبية مجهزة للتعامل مع أي حالات طارئة 

واتخذ قطاع شئون التعليم والطلاب حزمة من الإجراءات استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثاني منها التأكيد على إرشادات الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة حفاظا على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية، التأكيد على عدم دخول الطلاب للجان الامتحانات بالهواتف المحمولة مع الإعلان عن عقوبة استخدامه بوضوح بكل الأماكن بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية مجهزة للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث أثناء الامتحانات، وتوفير سيارات إسعاف بالقرب من مقار اللجان لضمان التدخل السريع عند الحاجة بالاضافة الي الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمبنى الامتحانات والخيمة وضرورة قيام كليات الجامعة بإعداد تقرير يومي خلال فترة الامتحانات، يتضمن أعداد الحضور من الطلاب والغياب وحالات الغش والحالات المرضية. 

جدير بالذكر أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس تجرى وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥. 

 

استعدادات حلوان لامتحانات الترم التاني 

من جانبه أكد الدكتور قنديل على أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومهيأة تضمن سير الامتحانات بسلاسة، مع الالتزام الكامل بالضوابط الأكاديمية، ومعايير الجودة، وتطبيق الإجراءات التنظيمية التي تكفل للطلاب تجربة تقييم عادلة ومنضبطة.

ومن أبرز الترتيبات اللوجستية التي تقوم بها الكليات من تجهيز القاعات، وضمان جاهزية فرق الدعم الأكاديمي والإداري خلال فترة الامتحانات.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة تعزيز آليات التواصل مع الطلاب، وتهيئة مناخ يساعدهم على التركيز والتحصيل في هذه المرحلة الحاسمة.

 

 

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