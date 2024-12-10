المجلس الوطني للتعليم فرصة للإنقاذ.. يضع السياسة العليا للدولة في البحث والابتكار.. وزارتا التعليم والتعليم العالي والأزهر ينفذون توصياته.. ويرفع تقريرا نصف سنوي لرئيس الجمهورية

المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، فرصة ذهبية لإنقاذ التعليم المصري بكل أنواعه ومراحله، وإحداث التكامل المفقود، والنهوض والارتقاء بالتعليم المصري وتطوير مخرجاته.

المجلس الوطني للتعليم فرصة للإنقاذ

صدور القانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٤ بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بمثابة إشارة البدء لمرحلة جديدة من عمر التعليم المصري، حيث تدرك الدولة في تلك المرحلة أهمية وضع سياسة عليا واحدة للتعليم بكل أنواعه ومراحه، وتتحول معها وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، والأزهر، وكافة الجهات المعنية بشأن التعليم إلى جهات تنفيذ لتلك السياسية.

المجلس الوطني للتعليم

أهمية المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار تأتي من تبعيته المباشرة لرئيس الجمهورية، ما يعني متابعة القيادة السياسية لأعمال المجلس من خلال قيام المجلس برفع تقرير كل ستة أشهر لرئيس الجمهورية يتضمن التقرير يتضمن نتائج أعمال المجلس وتوصياته، الأمر الذي يجعل التعليم المصري في بؤرة الاهتمام خلال الفترة القادمة، ويكفل عملية التكامل المستهدفة بين أنواع التعليم المصري، بدلًا من حالة الازدواجية الموجودة حاليًا.

ضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني والتدريب المهني

تكشف المادة الثانية من قانون المجلس الوطني للتعليم عن التشكيل، ويأتي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الصناعة، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الصحة، ووزير المالية، ووزير العمل، ووزير الثقافة، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني والتدريب المهني، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ووفقًا للمادة الثالثة من قانون المجلس، فإن المجلس الوطني للتعليم يجتمع بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور غالبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال على الأقل. ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويهدف المجلس، وفقًا للمادة الرابعة من القانون، إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بجميع أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

ومن اختصاصات المجلس: وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

بجانب ذلك يتولى المجلس مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها، والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

ويقوم المجلس بوضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد الأزهرية بجميع أنواعها ومراحلها، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

ويتولى المجلس وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في جميع المراحل التعليمية وما بعدها والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليًا.

المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لا يلغي وجود المجالس المختلفة للتعليم، حيث تنص المادة السادسة على أن يقوم المجلس الأعلى للأزهر ومجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وغيرها من المجالس المختصة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، وبمراعاة تنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

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